Ни больших провалов, ни взлетов. Наталья Зубаревич — об экономике Свердловской области

По большинству показателей регион находится в середнячках. Но некоторые данные удивляют, например, рост сферы общественного питания на 48%. В Москве этот сегмент просел.

Регионовед, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич прокомментировала ЕАН экономические итоги 2022 года в Свердловской области.

Ключевые моменты — на DK.RU.

Промышленность

По всей России в октябре (более свежих данных нет) промышленность упала на 2,5 %. В Свердловской области — плюс 1,5 %. Вероятно, рост связан с рекордной загрузкой ВПК. Кроме того, область традиционно держится на цветной металлургии, а ее положение в 2022 г. было лучше, чем у черной.

Строительство жилья

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿По вводу жилья Свердловская область отстает от России.

Все города просели по этому показателю, и столицы, к которым относят и главный город Среднего Урала, тоже. По России рост на 21%, а, например, в Санкт-Петербурге — только на 2%. В Екатеринбурге — на 9%.

Наталья Зубаревич считает, что это эхо ковида. В то же время сокращение объема ввода жилья снижает риски девелоперов, ведь доходы граждан падают.

Розничная торговля

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Уровень снижения оборотов по стране — 10%, в Свердловской области — 12%. Причина — уход глобальных брендов и ситуация на авторынке — в основном и самом большом сегменте непродовольственного ритейла.

Общепит

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿В 2022 г. оборот в сфере общественного питания вырос на 48%.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Кто бы объяснил мне, что происходит у вас в регионе. Это рост по сравнению с октябрем 2021 г. В Москве мы видим сжатие — и это логичный процесс. На услуги общепита влияет платежеспособный спрос, ведь и доходы снижаются, и уменьшается прослойка тех, кто ходит в такие заведения, — отмечает Зубаревич.

Безработица

Показатели безработица в Свердловской области на таком же уровне, как и по всей стране.

Ее, по сути, нет. И не будет в будущем. Да, рабочих мест становится меньше. Но и на сцену выходит наиболее малочисленное поколение — дети середины и конца 90-х- нач. 2000-х. Их почти на треть меньше, чем предыдущего поколения. Именно на эту прослойку приходится и мобилизация, и «поуехали» из этого поколения много. Пока что предложение рабочих мест сжимается медленнее, чем спрос на них.

Региональный бюджет

Свердловская область проседает по доходам. Одна из причин — рост налогов у металлургов, другая — санкции:

Понятно, что в 2022 г. такого роста отрасль не покажет. Вслед за этим снизятся и доходы. По итогам трех кварталов пока что ситуация такая: доходы выросли на 7%, а расходы — на 11%.

«Регион пытается остаться сбалансированным. Но данные у нас за 10 месяцев. В ближайшие дни все может стать сложнее, потому что в бюджетном процессе есть правило: основная часть расходов приходится на декабрь, когда надо закрывать госконтракты. 2022 год бюджет может закончить с небольшим дефицитом», — говорит Наталья Зубаревич.

Читайте также на DK.RU:

﻿«Мужики-кормильцы отъехали, а семьи, если не поехали следом, основательно затянут пояса»

Экономику Среднего Урала спасает Нижний Тагил. Наталья Зубаревич — о ситуации в регионе