Россияне на четверть сократят расходы перед Новым годом

Если в прежние несколько лет предпразничные расходы были выше показателей обычных дней на две трети, то сейчас превышение не дойдет даже до половины.

30 декабря, в день наибольшей потребительской активности перед Новым годом, россияне могут сократить расходы на 24% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Тинькофф Касса». Траты потребителей могут стать минимальными за последние пять лет. Таким образом, тренд на сокращение расходов граждан, который наблюдался в течение всего 2022 г., сохранится и перед Новым годом.

В этом году предновогодние траты превысят стандартные показатели обычных дней на 44%, тогда как в 2019-2021 гг. превышение составляло 68%, ожидают в «Тинькофф Касса». Сокращение расходов перед праздником составит в пределах 15% год к году, полагают в Infoline: за счет развития интернет-ритейла и сервисов экспресс-доставки покупатели делают больше покупок ближе к Новому году, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Меньше оказался и предновогодний рост посещаемости торговых центров, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. По его мнению, на это повлияло также сокращение ассортимента в торговых точках из-за ухода многих зарубежных брендов и сниженная активность предновогодних распродаж.

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