Жилые высотки вместо пива: «Брусника» выкупила бывшую производственную площадку в Москве

Девелоперская компания, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге, приобрела участок на северо-востоке столицы. Раньше там работал Останкинский пивоваренный завод.

«Брусника» купила участок в Огородном проезде у MR Group, заплатившей за него в 2021 г. 3 млрд руб. (данные «Ъ»).

Раньше площадь в 6,6 га занимал Останкинский пивоваренный завод. В 2002 г. владельцы предприятия хотели продать контрольный пакет «Балтике», но сделка сорвалась. По данным на сентябрь 2021 года, производство на площадке не функционировало.

На месте пивоваренного завода можно построить до 300 тыс. кв. м жилья. Представители «Брусники» отмечают, что приступили к разработке проекта. Однако говорить о параметрах застройки преждевременно.

Напомним, компания «Брусника» была основана в 2004 году. Она строит демократичное жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.

Ранее DK.RU сообщил о том, что «Брусника» перестроит квартал с историческими зданиями в центре Екатеринбурга. Работы на участке в районе Первомайской, Горького и Пролетарской начнутся в следующем году. Горожанам обещают удобную городскую территорию с сохранившими внешний вид историческими зданиями. Проект получил имя «Гранд Отель Екатеринбург».

Напомним, что в данный момент продажи жилья на вторичном рынке опережают продажи в новостройках по числу сделок. Покупатели предпочитают «вторичку» новостройкам из финансовых соображений — за последние месяцы разрыв в ценах между этими сегментами в среднем вырос с 10% до 20–25%.