За преступления против Конституции Путин запретил работать в такси. А кому работать можно?

Владимир Путин подписал закон, берущий под контроль работу в сфере такси. Согласно ему, таксисты не смогут работать, имея неоплаченные штрафы ПДД или судимость. Есть и другие нюансы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси, пишут Известия.Закон касается водителей с наличием более трех неоплаченных административных штрафов. Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.

Водить легковые такси не смогут лица, имеющие непогашенную или незакрытую судимость или подвергающиеся уголовному преследованию за ряд преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. В их числе: убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование и другие преступления против половой неприкосновенности, преступления против общественной безопасности, безопасности государства и основ конституционного строя, мира и безопасности человечества. При приеме на работу водителей автобусов, трамваев, троллейбусов будут учитываться только судимости, и только за преступления из последней категории. Кроме того, отказывать водителям в найме будут за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством другого государства — члена ЕАЭС (в союз помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Сейчас подобные ограничения в Трудовом кодексе существуют только для педагогов, воспитателей и представителей других профессий, которые работают с несовершеннолетними.

Закон предоставляет индивидуальным предпринимателям право самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если им предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также могут самозанятые граждане при наличии разрешения и договора с агрегатором такси.

В случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, законом предусмотрена выплата компенсации со стороны водителя, таксопарка или агрегатора. Солидарная ответственность перед пассажиром теперь заменена на субсидиарную. Это означает, что если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от ДТП, то этот ущерб покроет страховая компания. При этом самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски, таким образом, потерпевшие точно получат причитающиеся выплаты за ущерб.

Согласно закону, служба заказа такси должна предоставлять уполномоченным органам автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики будут обязаны в том числе вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.

Как ранее рассказывал DK.RU, в таксопарке агрегаторов такси вскоре также ожидаются серьезные изменения. Водители и пассажиры пересядут на новые авто марки «Москвич» за 2 млн. руб. Отечественный «Москвич 3» — это JAC JS4, который в родном для модели Китае продается за 112,6 тыс. юаней (1,1 млн руб). Электрический «Москвич 3е», в свою очередь, — это JAC iEVS4, который на домашнем рынке оценивается в 135,5 тыс. юаней (1,33 млн руб). Оба кроссовера отличаются от китайских оригиналов исключительно шильдиками.