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Куда пойти за «вкусно и красиво». В Екатеринбурге появился ресторанный бот

Куда пойти за «вкусно и красиво». В Екатеринбурге появился ресторанный бот
Иллюстрация: DK.RU

Автор канала о ресторанах и кафе города создала бот, который быстро помогает выбрать заведение под конкретный запрос. В сервисе более полусотни мест общепита, база пополняется.

#ГОРОД#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Первый ресторанный бот в Телеграм появился в Екатеринбурге. В базе FOOD BOT EKB более 50 ресторанов, гастробаров и кафе. П запросу в чате можно узнать, какое из заведений общепита лучше подходит под заданные критерии. Локации можно отсортировать, в том числе, по наличию парковки рядом или работе детской комнаты. Подобные боты давно работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Создательница бота Ирина Глазкова рассказала, что в первую очередь добавляла в бот заведения, на которые уже есть обзоры на ее канале, после чего дополняла теми кафе и ресторанами, которые популярны у горожан, имеют высокие показатели в различных рейтингах.

Ирина Глазкова отметила, что к ней часто обращались за советом, куда лучше сходить в городе.

— Чтобы решить все вопросы, решила воплотить старую идею в жизнь. Наняла разработчика, который полностью отвечал за техническую часть. Базу по заведениям я составляла сама. Инвестиции были минимальными, только потому что разработчик — мой знакомый, — рассказала создательница бота.

Через двое суток после запуска бота количество его пользователей превысило 1000 человек.

Также на DK.RU: В Екатеринбург заходит сеть корейского стрит-фуда CHICKO

 

Автор: Александра Клименко
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