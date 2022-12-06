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В Екатеринбург заходит сеть корейского стрит-фуда CHICKO

В Екатеринбург заходит сеть корейского стрит-фуда CHICKO
Иллюстрация: Соцсети CHICKO

Новое заведение откроется в Театральном переулке в начале следующего года. Серую заброшенную локацию хотят превратить в k-pop дом и точку притяжения любителей азиатских сериалов.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Команда сети CHICKO показала проект нового заведения, которое намерено открыть в Екатеринбурге в январе-феврале 2023 г. Пока точки сети работают только в Москве и Новосибирске.

Ресторан откроется по адресу Театральный переулок, 5А. В меню заведения будут блюда, которые готовятся по рецептам, привезенным из Сеула. В частности, это токпокки, корн-доги, кимпаб и омук.

Как пишут «Моменты», снимки будущего фасада появились в закрытом аккаунте соцсетей. Предполагается, что серая заброшенная локация превратится в яркий k-pop дом. Помимо ремонта в помещениях появятся картонные айдолы корейских актеров и исполнителей, которые являются фирменным декором сети. На преображение локации потребуется около 2 мес.

Ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге на днях открылся ресторан Гарика Харламова. Заведение сети уличной еды Hot Dog Bulldog разместилось в ТРЦ Veer Mall. Ранее предполагалось, что оно откроется в сентябре.

Также в городе заработала новая кофейня необычного формата. В Loza Coffee на ул. Горького, 4Д можно попробовать мамалыгу, кукурузную пасту и плацинду — национальный молдавский пирог.

А «Штолле» заявила о планах расширить сеть в Екатеринбурге, открыв третье заведение. Новая пироговая разместится в центре города в историческом здании, где раньше работал Burger King. В новой пироговой будет отличаться интерьер, появится полноценное меню кухни — можно будет позавтракать, пообедать и поужинать.

Автор: Елизавета Порошина
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