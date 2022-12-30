Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился третий месяц подряд

Компании в основном отмечают, что сокращение объемов нового бизнеса было вызвано экономической неопределенностью и снижением покупательной способности клиентов на фоне сильного инфляционного давления.

Индекс деловой активности в сфере услуг в РФ в декабре упал до 45,9 пункта, в ноябре он был на уровне 48,3 пункта, выяснили в S&P Global по итогам опроса. Индекс снижается третий месяц подряд из-за падения занятости и сокращения мощностей. При отметке выше 50 пунктов деловая активность растет, ниже — падает.

Компании в основном отмечают, что сокращение объемов нового бизнеса было вызвано экономической неопределенностью и снижением покупательной способности клиентов на фоне сильного инфляционного давления,— говорится в исследовании.

Суммарный индекс объемов производства снизился с 50 до 48 пунктов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе аналитики ждут роста деловой активности в России, прогнозируя индекс на уровне 51,2 пункта в 2023-м и 52,3 пункта в 2024 г.

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