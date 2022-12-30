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Дистант в школах Екатеринбурга отменят после каникул

Дистант в школах Екатеринбурга отменят после каникул
Иллюстрация: ru.freepik.com

В Роспотребнадзоре сообщили, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области прошел две недели назад. Сейчас ситуация постепенно улучшается.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

После новогодних каникул школьники Екатеринбурга продолжат учиться в очном формате. Такое заявление сделали в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты утверждают, что вынужденный перевод школьников на дистант в середине декабря был правильным решением.

В настоящее время мы видим снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Меры, которые были приняты, оказались эффективными. В последнюю неделю дети были разобщены: кто-то на дистанте, кто-то на досрочных каникулах. Надеемся, что после новогодних каникул обучение детей в школах начнется в обычном режиме, — цитирует  заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Анжелику Пономареву агентство JustMedia.ru.

Как ранее писал DK.RU, школьников Екатеринбурга отправили на домашнее обучение с 19 декабря.  А с 26 декабря у детей раньше времени начались новогодние каникулы.

По данным Роспотребнадзора, за период с 19 по 25 декабря число заболевших среди детей 7-14 лет снизилось на 49%, а среди 15-17-летних – на 35%.Тогда замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева заявляла, что решение о продлении дистанционного обучения в школах Екатеринбурга после Нового года будет принято исходя из общей эпидемиологической ситуации, с учетом рекомендаций надзорного ведомства.

Специалисты утверждают, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе прошел в середине декабря, и сейчас он постепенно снижается. Но в целом уровень заражения среди населения разного возраста остается высоким, в частности, на прошлой неделе в регионе было зафиксировано 69 тыс. случаев заражения. В управлении Роспотребнадзора рассчитывают, что в январе ситуация стабилизируется.

Автор: Елизавета Порошина
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