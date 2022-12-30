Музей в Нижней Синячихе занял первое место среди достопримечательностей Среднего Урала

Он победил в конкурсе «Достояние Среднего Урала». Победителя определили путем голосования, за музей зодчества под открытым небом проголосовало 11,5 тыс. человек. В конкурсе участвовало 104 туробъекта.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова занял первое место в конкурсе «Достояние Среднего Урала». Информация об этом опубликована на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Центра развития туризма Свердловской области.

Номинантов конкурса «Достояние Среднего Урала» выдвигали сами свердловчане — всего на конкурс было подано 104 заявки. Экспертный совет, в состав которого вошли около ста общественников со всего региона, проверял заявки на соответствие условиям конкурса. Список из 15 объектов вынесли на открытое голосование на портале госуслуг.

Всего проголосовало более 50 тыс. человек. Наибольшее количество, 11506 голосов, набрал Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова. Здесь собрано 16 объектов культурного наследия и музейные предметы из 71 населенного пункта Свердловской области. Визитной карточкой музея является самая большая и уникальная коллекция уральской народной росписи.

Сейчас в музее под открытым небом собрано несколько десятков памятников деревянного зодчества. Представлены культовая архитектура, оборонительные и общественные сооружения, избы и дома, усадьбы, хозяйственные постройки, малые архитектурные формы. Список некоторых из них:

Усадьба XVII в.

Усадьба XVIII в.

Дом из села Лучинкино

Усадьбы XIX в.

Башня острога

Пожарная и сторожевая башни

Ветряная и водяная мельницы

Часовня Савватия и Зосима Соловецких

Часовня Вознесения

Часовня Александра Невского

Часовня Ильинская

Второе место в конкурсе заняла знаменитая Ирбитская ярмарка, она набрала 10692 голоса. Ярмарка возникла на месте древнего мансийского торга, вскоре после основания в 1631 г. Ирбитской слободы. Сегодня Ирбитская ярмарка является главным туристическим событием Среднего Урала за пределами Екатеринбурга. В 2022 г. Минпромторг РФ назвал ее «Лучшей ярмаркой России».

На третьем месте трамвай города Волчанска, за него проголосовали 9134 жителя Свердловской области. Волчанск занесён в книгу рекордов России как самый маленький город, где сохранилось трамвайное движение. Уникальность волчанского трамвая еще и в том, что большая часть его маршрута походит через лес.

На четвертом месте — Колокольный завод «Пятков и К», он набрал 3043 голоса. Самобытное колокололитейное ремесло зародилось здесь в XVIII–XIX веках. С 2005 г. в Каменске-Уральском ежегодно проходит фестиваль колокольного звона, собирающий участников со всей России и ближнего зарубежья.

Пятое место занял легендарный Уралвагонзавод, получивший 2886 голосов. 11 октября 1936 г. с конвейера предприятия сошли первые грузовые полувагоны. Сегодня завод является лидером отечественного танкостроения и грузового железнодорожного машиностроения.

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