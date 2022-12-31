«Мы не намерены снижать заданные стандарты ни на одном из наших объектов»

Евгений Мордовин рассказал о новом для «УГМК-Застройщик» гостиничном и курортном бизнесе. Чем он интересен компании? На каких принципах развивается и что отличает отели УГМК от остальных?

В этом году вся индустрия внутреннего туризма начала наращивать обороты вынужденно и очень высокими темпами. Перед бизнесом встали такие задачи, которые вряд ли можно было запланировать. «УГМК-Застройщик», например, вошел в гостиничный бизнес, став инвестором отелей Hyatt, которые ранее управлялись международным оператором.

Также у компании есть планы на развитие курорта Шерегеш. В этом году было подписано соглашение о партнерстве с крупными инвесторами для его дальнейшего строительства и развития, в том числе с компанией Baden Family, которая будет развивать на территории горнолыжного комплекса свои термальные источники. Правительство Кузбасса планирует, что Шерегеш должен войти в десятку самых посещаемых курортов в мире.

DK.RU пообщался с генеральным директором «УГМК-Застройщик» Евгением Мордовиным, а также с руководителем УК «БАДЕН ГРУПП» Евгением Кононовым и управляющей отелями Hyatt в Екатеринбурге Светланой Тюменцевой.

Мы узнали, как «УГМК-Застройщик» развивает гостиничный бизнес в Екатеринбурге, в Кемеровской области и на Алтае в условиях, когда это стало сверхзадачей. Кроме того, в ближайшее время выйдет серия публикаций с подведением итогов 2022 г. и в целом первых пяти лет работы компании.

Сфера деятельности компании не сводится только к строительству, «УГМК-Застройщик» — это еще и компания-отельер. Какие отели находятся под вашим управлением?

Евгений Мордовин:

— В этом году мы очень серьезно погрузились в управление отелями. В этой работе можно выделить два направления. Первое — это наши «Хаятты»: компания Hyatt была вынуждена из-за санкций отозвать менеджеров по управлению своими отелями. Плюс башня «Исеть». Второе направление нашей отельной недвижимости — курортное. В этом году мы зашли в Шерегеш и буквально месяц назад приобрели еще одну туристскую базу в горах Алтая, на берегу реки Катунь, она называется «Сказка Алтая».

Компания «УГМК-Застройщик» выступила инвестором двух гостиниц в Екатеринбурге — Hyatt Regency и Hyatt Place, когда международный гостиничный оператор Hyatt приостановил управление отелями в России. Как отели перенесли смену руководства?

Евгений Мордовин:

— Оба отеля, несмотря на все трудности и провал в начале года, смогли выстроить свою работу так, что им удалось не только не потерять, но и повысить лояльность клиентов. Выручка и финансовые показатели за этот год заметно улучшились.

Соответственно, отели Hyatt в Екатеринбурге как были лидерами, так и остались, и в ближайшие пять лет они только усилят свои позиции. По крайней мере, сейчас для этого у них есть всё — здания, построенные по стандартам лидера мировой отельной индустрии, прекрасная локация, панорамные виды, большой номерной фонд, рестораны, развлечения и спа, как внутри отеля, так в шаговой доступности, а также сплоченный мотивированный персонал.

Нам удалось договориться с прежним оператором, что у нас остается бренд Hyatt и все соответствующие ему стандарты. Несмотря на смену в руководстве, персонал никуда не делся, люди продолжают работать и команды обоих отелей отработали этот год хорошо.

Светлана Тюменцева:

Как отелям удалось выстоять, сохранить лицо, клиентов, и даже повысить прибыль?

— Вся основная команда, которая работала в отелях Hyatt, осталась. Это сильная команда с опытным управляющим составом. Когда к нам в управление вошла «УГМК-Застройщик», которая поддержала все наши начинания, команда продолжила работу как на втором дыхании.

Когда оператор Hyatt приостановил свою деятельность на территории РФ, он убрал только свои информационные продукты, на которых работали сотрудники. У нас многое осталось — это принципы, задачи, бренд, стандарты качества сервиса. С помощью «УГМК-Застройщик» мы не только это сохранили, но и улучшили.

Отель держит марку лучшей и самой большой площадки для проведения торжественных мероприятий в центре города. У нас полный комплекс гастрономического обслуживания — от кейтеринга до проведения свадеб, и в общем смысле мы также предоставляем полный спектр услуг.

Какие именно позитивные изменения в работе отеля произошли в уходящем году?

Светлана Тюменцева:

— У нас есть изменения в плане оснащения. Например, мы установили новые входные группы. У нас появился новый вход со стороны улицы Бориса Ельцина, который был закрыт в течение 12 лет и использовался крайне редко. Сейчас он очень красочный, открытый гостям города, да и его жители могут им пользоваться.

Также у нас появилась благоустроенная площадка с ландшафтным дизайном, которая привлекает горожан, благодаря ей у наших гостей и у всех горожан появилась возможность отдохнуть в нашей экозоне с красивыми зелеными насаждениями.

Также у нас есть новый ресторан с верандой, мы перезапустили формат завтраков, сделав его открытым для всех горожан, для бизнес-сообщества Екатеринбурга.

Fireside Bar, караоке-бар

Hyatt Place

Ресторан Cucina

Какие планы на 2023 г.?

Светлана Тюменцева:

— Мы хотели бы перенести на следующий год заданный нами в этом году вектор открытости. То есть наши сервисные услуги мы сейчас предлагаем не только гостям отеля, мы открываем их для всех. Это наш спа-салон «Сиам», фитнес-клуб «Анкор», в который можно получить гостевой доступ, плюс все рестораны, которые мы продвигаем.

В следующем году продолжим благоустраивать наш отель, проводить реконструкцию внутри и на прилегающей территории. Конечно, по-прежнему будем делать упор на предоставление качественного сервиса, чтобы наши отели процветали, услуги были более популярными и востребованными. Все это не только для тех, кто приезжает в командировку, или в отпуск, или просто пожить, мы хотим сделать наши отели центром притяжения еще и для жителей Екатеринбурга и области.

«УГМК-Застройщик» в Екатеринбурге занимается также развитием апарт-отеля в «Исети», расскажите, какие изменения здесь произошли за последнее время?

Евгений Мордовин:

— Апарт-отель в Башне «Исеть» мы запустили три года назад в качестве эксперимента. Тогда в нем было всего 17 апартаментов. На сегодняшний день их 96. Все они сданы и даже есть лист ожидания. 70 апартаментов в «Исети» мы оставили для продажи. Вы можете сравнить фотографии ночной башни Исеть пять лет назад и сейчас. Сейчас она вся светится, заселена на 75%.

Люди хотят там жить и готовы арендовать, хотя это недешево — от 100 тыс. руб. в месяц. Стоит отметить, что аренда там долгосрочная — от трех месяцев и выше. Но мы видим, что люди оценили эту услугу, когда ты можешь жить в пятизвездочных апартаментах, где все сделано на высшем уровне, где есть рестораны, фитнес-центр, бассейны, прекрасные виды, сервис, и все это в центре города.

Почему эта услуга так популярна, по-вашему?

— Во-первых, людям периодически хочется менять образ жизни. У нас живут люди, у которых есть собственные дома и квартиры. Во-вторых, им нравится жить на всем готовом. Здесь ты ничем не отягощен — ни ремонтом, ни бытовыми проблемами, управляющая компания все берет на себя вплоть до таких задач, как повесить картину.

Какое будущее ждет Башню «Исеть» в 2023 г., будут ли здесь глобальные перемены?

— Башня «Исеть» сейчас живет полной жизнью, она очень востребована, популярна. Мы хотим, чтобы в таком же ритме она жила и дальше. Мы закончили все инфраструктурные проекты, которые планировалось сделать, чтобы людям жилось комфортно. Например, рестораны «Корова», Breadway, «Барбара», шикарные летние веранды, фитнес-клуб Encore, переход в Hyatt, чтобы можно было пользоваться еще и его инфраструктурой.

То есть это завершенный премиальный проект. На него есть спрос. Но главное — он формирует сегодня лицо города. Было бы грустно, если бы не горели окна в самом высоком небоскребе города.

Почему вы решили вкладываться в туризм, в курортную недвижимость?

— Да, второе направление нашей отельной недвижимости — курортная. В этом году мы начали заниматься горнолыжным курортом Шерегеш. Я считаю, что он имеет очень большие перспективы. Мы начали им заниматься в этом году, выиграли конкурс, заключили договор КРТ, сделали планировки и начали подготовку к строительству.

Я читал, что в этом году курорты Сибири показали максимальный рост, обогнав по количеству посетителей даже черноморское побережье. То есть основной турпоток в этом году ушел в Сибирь, на Алтай и Байкал, а Крым даже не вошел в первую десятку по количеству туристов.

Сейчас на горнолыжных курортах нет мест не только на новогодние праздники, но и на 8 Марта. Но мы надеемся, что Шерегеш мы реализуем не только как зимний курорт, но и летний. Здесь такие же красивые горы, как на Алтае, тайга, свежий воздух, медведи, реки, озера, костры, бубны и шаманы — все есть.

Когда планируете открыть «Сказку Алтая» и что там хотите сделать, планируете что-то поменять?

— Это туристская база в очень удобном с точки зрения логистики и красивом месте. Мы хотим, чтобы она соответствовала нашим стандартам. За зиму мы должны провести там реновацию, построить новые дома — туристские комплексы, ресторан, бассейны.

То есть все то, что мы делаем в наших жилых комплексах для людей и те удобства, которые есть в Hyatt, мы должны реализовать в «Сказке Алтая». В следующем году летом планируем открыть эту новую современную, очень интересную базу. Она расположена всего в 30 мин от аэропорта. Таким образом, начнем развивать еще и это направления в недвижимости.

Какие перспективы вы видите для Шерегеша в ближайшем будущем?

— Потенциал роста у Шерегеша очень большой. Сегодня номерной фонд там составляет 2,5 тысячи. То есть тут могут остановиться примерно пять тысяч человек. Но спрос на проживание намного выше.

За последние три года в Шерегеше произошли революционные изменения: открыли еще один сектор катания «Б», соединили его с «А», построили пять современных скоростных подъемников. Сейчас там нет очередей. Трассы первоклассные. Люди готовы лететь туда четыре часа из Москвы, но мест для проживания мало. Самая большая гостиница — 65 номеров.

Наши отели в Шерегеше вызывают очень большой интерес у инвесторов, люди хотят там покупать, хотят сдавать в аренду. Хотя еще недавно этого рынка там вообще не было. Мы первые, кто сюда пришел, и очень здорово, что планы на строительство здесь такие большие.

На сегодняшний день у нас в бронировании находится порядка 900 апартаментов. И начали строить два апарт-отеля, каждый по 320 номеров. Для того чтобы вы могли представить масштаб стройки — в будущем каждый апарт-комплекс по номерному фонду будет больше Hyatt Regency. А Hyatt Regency является самым большим из всей этой мировой сети отелей на территории СНГ.

Вы привлекли в Шерегеш «Баден-Баден», почему вы решили заходить туда вместе, не будете конкурировать с ними? Ведь они также строят отели в своих комплексах.

— В Шерегеше у нас такие же стандарты, как и на других объектах. Есть ключевые вещи, которые создают человеку комфорт. В принципе, в Шерегеше можно построить любые апартаменты, их все равно купят. Но мы не намерены отступать от своих стандартов.

Мы хотим создать здесь все условия для круглогодичного комфортного отдыха. Если мы сами будем браться за все, у нас ничего не получится. Поэтому привлекаем других инвесторов. В Шерегеше нет даже летних бассейнов, не говоря уже о зимних и о термах. Это надо развивать, потому что это даст определенный толчок курорту.

Мы подписали с «Баден-Баден» соглашение и передали им около 8 га земли для строительства термального комплекса. 8 га — это, наверное, много, комплексов такого размера у них еще нет. На мой взгляд, они очень воодушевлены этим проектам. Плюс они планируют еще построить гостиницу. Мы понимаем, что гостиница и апартаменты — это наш бизнес, но хотим, чтобы они тоже строили, потому что рынка хватит на всех.

Какого рода термальный комплекс появится в Шерегеше, он будет какой-то особенный, исходя из масштабов?

Евгений Кононов:

— Это будет один из семи термальных комплексов федерального значения, которые мы запланировали построить в ближайшие 10 лет. Аналогичный флагманский объект по размерам, объемам и функционалу тому, который мы хотим реализовать в УрФО, на Шарташе.

Кого еще вы хотите пригласить в пул инвесторов в Шерегеш?

Евгений Мордовин:

— Там не развита ресторанная история, то есть зимой рестораны работают, а летом закрываются. Нам нужны эффективные рестораторы — не такие, что «ладно, я зайду и попробую», а чтобы это был осознанный выбор.

Например, нам нравится концепция, которую реализует Кирилл Шлаен в «Большом грузинском». В Шерегеше мы видим такой же формат — большой, вкусный, демократичный ресторан.

Плюс здесь еще надо будет сделать большую пешеходную улицу с кафешками и магазинами, а также зону, где можно будет выпить, потанцевать с караоке — такой большой клуб. Мы сейчас ведем переговоры с операторами, но их пугают масштабы. Задача амбициозная, но мы надеемся, что сможем вдохновить их.

Губернатором Кемеровской области поставлена задача вывести Шерегеш в топ-10 мировых курортов по количеству катающихся. Сегодня он ненамного больше, чем Сочи, но намного больше, чем все остальные горнолыжные курорты России и по количеству трасс, и по уровню обслуживания.

По стратегии мы должны увеличить номерной фонд Шерегеша с 2,5 тыс. номеров до 18 тыс. номеров. Даже если мы построим свои 7000 апартаментов, мы создадим, условно говоря, всего 10 тыс. номеров. Но там есть и другие инвесторы — «Азимут», АФК «Система». Если у всех все получится, то мы выйдем на цифру 18 тыс. номеров. И тогда Шерегеш по показателям будет в десятке лучших мировых курортов. Этого можно достичь примерно за семь лет.

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