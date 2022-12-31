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Акции СМП банка выкупили у Аркадия и Бориса Ротенбергов

Акции СМП банка выкупили у Аркадия и Бориса Ротенбергов
Иллюстрация: pioner.ru

Полномочия совета директоров и исполнительных органов банка (председателя правления и членов правления) прекращены, к работе приступил новый аппарат правления от новых владельцев: группы ПСБ.

#НОВОСТИ

Группа ПСБ выкупила акции СМП банка у Аркадия и Бориса Ротенбергов. В периметр сделки входят головная кредитная организация АО СМП банк и ее дочерние структуры, включая АО Мособлбанк, ООО СМП-страхование, факторинговую и лизинговую компании. Сумма сделки не раскрывается:

Группа ПСБ получила контроль над СМП банком, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. Полномочия совета директоров и исполнительных органов банка (председателя правления и членов правления) прекращены, к работе приступил новый аппарат правления. Полномочия совета директоров перераспределены между общим собранием акционеров и правлением. Сделка способствует реализации стратегических задач банка по масштабированию универсальной бизнес-модели, дальнейшему расширению клиентской базы и регионального покрытия, а также дополняет линейку финансовых сервисов для клиентов - в первую очередь, за счет страховых услуг.

Промсвязьбанк крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Весной 2022 года ПСБ стал одним из первых российских банков, попавших под санкции Евросоюза, США, Великобритании, а также ряда других западных стран, вследствие чего банк отключили от системы SWIFT. Несмотря на это, ПСБ стал первым банком, запустившим обслуживание в новых регионах РФ.

 Теперь сеть СМП банка представлена более чем 80 отделениями в 25 регионах, что позволит ПСБ усилить региональное присутствие. В рамках группы ПСБ СМП банк и его дочерние структуры продолжат в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами, говорится в сообщении банка.

СМП банк крупный московский банк, контрольный пакет акций которого принадлежал братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Основные направления деятельности банка кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, вложения в ценные бумаги, а также валютные операции. Против банка в 2014 году были введены санкции США и ЕС. 

В конце года еще один банк сменил владельца: 27 декабря, ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк ФК Открытие в полном объеме, рассказывал DK.RU. Сумма сделки составляет 340 млрд руб., из них ВТБ выплатил Банку России 233 млрд руб., а также оплатил часть стоимости облигациями федерального займа на общую сумму почти 107 млрд руб. В соответствии с заключенным 22 декабря договором, 100% акций банка переданы Банком России банку ВТБ. 

Автор: Андрей Широков
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