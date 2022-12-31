В Екатеринбург заходит федеральная сеть баров «Руки вверх!»

Новое заведение появится в 2023 г. на площадке в центре города, где раньше располагался клуб «Синий жук». Сейчас под этим брендом работают бары в Москве, Казани, Санкт-Петербурге.

Владелец сети Nebar Павел Чесноков совместно с певцом и лидером группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым откроют новое заведение в Екатеринбурге. Бар появится на ул. Радищева, на месте, где раньше располагался клуб «Синий жук».

Как пишет портал «Моменты», новое заведение планировали запустить еще в 2022 г., но в итоге его открытие перенесли на лето 2023 г.

Сейчас заведения федеральной сети, в частности, представлены таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Напомним, «Синий Жук» с караоке и клубной зоной открылся в Екатеринбурге в 2016 г. Но в 2020 г. закрылся, не пережив локдаун, введенный из-за пандемии коронавируса. Часть персонала продолжила работать на второй клубной площадке владельца «Синего жука» Евгения Колпакова возле отеля Ramada.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге в этом году открылось заведение, связанное с другим шоуменом — Гариком Харламовым. Ресторан Hot Dog Bulldog открылся в ТРЦ Veer Mall. Hot Dog Bulldog в равных долях (по 27%) принадлежит Гарику Харламову, Артемию Васильчуку и Рустаму Хикматуллоеву. 19% ООО «ХОТ ДОГ БУЛЬДОГ» владеет АО «Инноватор».

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