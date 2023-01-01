Земли экс-депутата и бизнесмена Валерия Язева выставлены на продажу

Язева признали банкротом в 2020 г. В декабре 2022 г. принадлежавшие ему участки (один — под Екатеринбургом, второй — в Подмосковье) выставили на торги. Стоимость лотов будет снижаться каждые три дня.

Участок в 32 сотки находится в поселке «Рассоха» под Екатеринбургом. Там есть пруд и баня площадью 362 кв. м. Начальная стоимость лота — 20,04 млн руб. Раз в три дня она будет снижаться на 222 тыс. руб.

Участок в 29 соток расположен в Мытищинском районе Подмосковья. Стартовая цена — 18,17 млн руб. Раз в три дня лот будет дешеветь на 614 тыс. руб., однако итоговая стоимость не опустится ниже 12 млн руб.

Лоты выставлены на торги посредством публичного предложения, значит, первые и повторные торги не состоялись по причине отсутствия заявок. На «публичке» торги всегда идут на понижение. В данном случае раз в три дня цена снижается на шаг в 5% от начальной. Но на настоящих торгах купить имущество даже за полцены не получится, — пояснил руководитель екатеринбургского офиса «Арбитраж.ру» Артем Комсюков (цитата по e1.ru).

Напомним, что учредитель ОАО «Ювелиры Урала» — ОО УК «Ява», связанная с семьей Валерия Язева — проходит процедуру банкротства с 2017 г. В 2020 г. Арбитражный суд Москвы назад признал Валерия Язева банкротом. Была открыта процедура реализации его имущества. Также процедуру личного банкротства проходят супруга Валерия Язева Валентина Морозова и дочь Светлана Язева.

В сентябре 2022 г. был продан принадлежавший семье Язевых комплекс «Ювелиры Урала» (ул. 8 Марта, 197): четырех- и трехэтажное здания, три земельных участка, доля на земельный участок площадью 11,1 тыс. кв. м, два здания трансформаторной подстанции и здание компрессорной. Общая площадь — 13,3 тыс. кв. м. Лот планировали продать за 273,6 млн руб., но ценовое предложение победителя торгов оказалось почти на 108 млн руб. меньше. Новым владельцем стала бенефициар компании, заработавшей в 2021 г. 451 тыс. руб.

Ранее DK.RU сообщил, что по итогам 9 месяцев 2022 г. Свердловская область оказалась в пятерке худших в стране по банкротствам граждан и бизнеса: 204 корпоративных банкротства (плюс 19,0% к аналогичному периоду 2021 г.), 7912 судебных банкротств граждан (плюс 41,5%) и 205 внесудебных банкротств граждан.