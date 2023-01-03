В праздники в Екатеринбурге снесли очередную старинную постройку

Флигель усадьбы, имевший шансы стать объектом культурного наследия, снесли 2 января. На его месте хотят построить жилую многоэтажку.

Флигель усадьбы Волкова, расположенный на перекрестке Луначарского – Куйбышева в Екатеринбурге, снесли. Год назад он был внесен в реестр выявленных объектов культурного наследия. О том, что 2 января техника уничтожила постройку, Е1 рассказала архитектор и одна из защитниц здания Полина Иванова.

Это уже традиция — сносить здания в праздники. Мы лишаемся ансамбливости, комплексности. Усадьба будет стоять среди современных застроек. Флигель отказались включать в список объектов культурного наследия. На его месте хотят построить многоэтажку, — говорит Полина Иванова.

Градозащитники настаивали на том, что флигель имеет самостоятельную ценность, а также он важен как часть усадебной застройки.

В ситуации, когда в древнем историческом квартале сохранилась лишь одна усадьба, критически важно, чтобы единственный в ее составе угловой ОКН «Дом А.А. Волкова» сохранил свое историческое окружение и не торчал, как единственный, извините, в челюсти зуб посреди современной застройки, — подчеркивали т активисты.

Определяли, войдет ли флигель в реестр объектов культурного наследия, определяла специальная историко-культурная экспертиза.

Усадьба на перекрестке ул. Куйбышева и ул. Луначарского (бывшие Сибирский проспект и ул. Васенцовская) принадлежала «купеческому брату» Антону Алексеевичу Волкову. Там располагались каменный двухэтажный дом, полукаменный флигель и деревянные службы. Главный жилой дом был построен в 1880-е гг. по проекту М.Д. Реутова. На первом этаже работали винный и бакалейный магазины. Сама усадьба Волкова входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Напомним, в ноябре 2021 г. Екатеринбург лишился здания аэровокзала «Уктус». Здание, за которое долгое время боролись активисты, снесли ранним утром.