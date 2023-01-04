В Сысерти пройдет очередной гастрофестиваль и откроется суповой домик

На набережной городского пруда в Сысерти можно будет поесть суп, приготовленный на свежем воздухе. Организаторы обещают и другие интересные события. Программа мероприятий прилагается.

Сысертский городской округ уверенно перетягивает внутренний турпоток Свердловской области, заманивая туристов все новыми активностями. В новом году здесь, на набережной городского пруда, на нулевом километре туристской тропы «Сысертская сотня», пройдет новый суповой гастрофестиваль «Переборщи!» и откроется суповой домик «Супница».

Фестиваль организован местным креативным кластером «Лето на заводе», туристическим кластером «Большая Сысерть» и создателями туристской тропы «Сысертская сотня». Местом событий станет «сердце» туристического кластера «Большая Сысерть» — набережная пруда напротив знаменитого Завода Турчаниновых-Соломирских.

Здесь каждые выходные и праздничные дни до конца зимы можно будет отведать гастрономические изыски, приготовленные с участием уральских шеф-поваров.

«Невозможно развивать Туристический кластер Большая Сысерть только летом. Поэтому в этом году мы решили поддержать стартап уральских поваров, а вокруг этого закрутился мини-фестиваль. И это логично, что может согреть зимой лучше горячего супа? Это вкусно, тепло, по-домашнему. Ну и символично — суп он же как металл в доменном котле варится», — прокомментировал событие Ян Кожан, директор Агентства развития Сысерти.

На мероприятии запланированы «Особенные дни», во время которых гостей ждут семейные уличные активности, морозные прогулки по тропе «Сысертская сотня» и историческому центру города, лекции от экспертов, полюбившиеся мастер-классы и праздничные блюда. Организаторы обещают и другие уникальные события, в том числе игры в юкигассен, битву шеф-поваров и посещение «ожившего» зимнего Завода.

На набережной рядом с туристическим центром откроется «Супница» — стартап-домик настоящих уральских супов. Хозяйка домика, Полина Ленгер, и известный уральский шеф Шакир Юлдашев уже приготовили меню, в которое войдут: уральские щи на квашеной капусте с грибами, солянка с копченостями, уха из трех видов рыб, уральский шулюм с уткой, борщ с говядиной, суп гороховый, кулеш казачий на фермерской утке и так далее. Каждые выходные гостей ждет новое блюдо.

Напомним, что в рамках фестиваля «Лето на заводе» уже были попытки привлечь внимание к уральской кухне. Здесь работал фуд-корт с локальными и екатеринбургскими резидентами. К постоянным резидентам Завода, предлагающим вафли, блины, мороженое, кофе и пиццу, добавились Gyros, Kitchen, Mama India и другие. Кроме того, проект шеф-поваров из Екатеринбурга Аутентичная Уральская Кухня (АУК) организовал на площадке ужин для истинных ценителей гастрономии, эстетики и культуры, блюда подавались в атмосферном здании Заводоуправления 1779 года.

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