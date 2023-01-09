Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»

Ведущий российский специалист по хантингу рассказала, чего ждать от рынка труда в 2023 г., и почему тем, кто сидит без работы или хочет ее поменять, надо подготовить резюме и портфолио к 15-16 января.

Алена Владимирская, основатель сервиса Facancy и «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», отмечает: прогнозировать сейчас что-то — дело гиблое. Тем не менее, эксперт поделилась своим видением трендов на рынке труда. Горизонт — первые шесть месяцев 2023 г.

1. Никакой безработицы в целом по стране не будет. Рынок синих воротничков (класс, представители которого заняты физическим трудом с почасовой оплатой) наоборот будет расти. Но неравномерно. Будут регионы с безработицей, будут регионы с большой нехваткой синих воротничков.

У белых воротничков (люди интеллектуального труда) ситуация сложнее. Вакансий будет меньше, но главное, совокупный доход (зарплата плюс премии) начнет падать на 15–25% от текущего.

2. Государство — главный игрок на рынке труда. Причем, на широком поле отраслей, представляющих государственный интерес: не только госслужащие и оборонка, но и агро, банки, телеком, сырье, девелопмент, производство, ритейл, образование. Туда будут вливаться деньги, значит, будут появляться рабочие места (в основном для синих воротничков).

3. Возвращение релокантов. Возвращаться начнут много. Не от того, что «перековались» по убеждениям, а по совокупности нескольких факторов: с одной стороны, не нашли себя вне России и удаленно работают на российские компании. С другой, государство активно действует, чтобы усложнить и удорожить процессы, связанные с «удаленкой», и для компаний, и для сотрудников.

Вернувшие будут ждать, что их охотно возьмут на старые места или места такого же уровня. Но тут возникнет конкуренция между новыми управленцами и «возвращенцами». Поэтому конкуренция за хорошие позиции будет в это полугодие небывало сильной.

4. Увеличение влияния проверки безопасности при приеме белых воротничков. Будет значительно больше отказов от СБ на этапе выставления офферов. Особенно в сферах, близких к идеологии: образование, медиа, развлечения, ИТ.

5. Децентрализация рынка труда: государство попытается реализовывать крупные градо- и странооразующие проекты. БАМ — классический пример из прошлого, который у всех на слуху: вся страна строила железную дорогу. Раньше центрами вакансий для белых воротничков были Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города-миллионники. В перспективе же будут появляться региональные хабы рабочих мест и для синих, и для белых воротничков. Думаю, особенно много их будет в направлении Китая и Центральной Азии.

6. Армия как новый социальный лифт. Будет похоже на Израиль: служившим — преференции в трудоустройстве и обучении, быстрое продвижение на службе, квоты на позиции.

7. Возрождение рынка стартапов. Особенно вокруг оборонки и кибербезопасности. Но главным венчуром и одновременно стратегом будет государство. Оно будет раздавать деньги, но поскольку работать с венчуром государство не умеет, часть фаундеров таких стартапов могут ждать серьезные неприятности, вплоть до уголовных дел.

8. Схлопывание возможностей работы за границей (мировая рецессия плюс много регионов, перенасыщенных россиянами, например, Дубай или Армения).

Перспективы по рынкам

— Туризм. На рынке международного туризма все будет очень грустно. Причина не только в том, что какие-то страны не пускают россиян, а в покупательской способности населения и сложности перевозки денег. Будет активно развиваться российский туризм, но в неочевидных местах. Потому что очевидные давно заняты, и земля там очень дорогая. Будут появляться глэмпинги, отдых в деревнях, хайкинг (разновидность пешего туризма), например, на болотах, как в северной Европе. В целом, в туризме выживут проекты, имеющие доступ к государственному лоббизму и большим деньгам (государственный банк строит здравницу), и очень маленькие креативные истории.

— Консалтинг. С российского рынка ушли большие консультационные компании. Некоторые продолжают оказывать услуги, условно, сидя в Казахстане. Но большое количество российских игроков не имеют права их покупать. Использовать серые схемы («прокладка» на «прокладку», фирма на фирму) готовы далеко не все, поэтому сформировался спрос на российских консалтеров практически всех направлений. Он будет расти, поскольку компании не знают, куда бежать, на чем сфокусироваться, им надо выстраивать новые команды.

Однако, если у вас нет опыта — «я где-то отучился и собираюсь проводить стратегические сессии», — не питайте иллюзий. Сначала надо наработать репутацию, кейсы, знакомства в найме, а уже потом идти в консалтинг.

— Маркетинг. Ситуация в диджитал-маркетинге будет непростой, потому что большинство каналов умерло, а новых нет. Впереди — достаточно большие сокращения. Крупные компании наработали собственную экспертизу и будут меньше обращаться в рекламные агентства. Единственный запрос, с которым они придут: придумайте при отсутствии новых каналов что-то крутое, чтобы мы выполнили план по лидам. Маркетинг станет менее творческим и более продающим. Возникнет запрос на специалистов, способных придумывать неожиданные вещи, технологические интеграции, которые позволят заместить ушедшие каналы. В целом же и бюджеты, и зарплаты маркетолагам и рекламщикам порежут.

— Творческие профессии (блогеры, режиссеры и пр.). Будем честны, в России все разделятся на две категории: лояльных и нелояльных к власти. Если ты лоялен, даже не просто лоялен, а транслируешь идеологию государства, у тебя все будет нормально. Государство понимает, что блогеры — хороший способ доносить свою идеологию, что кино нужно, что нужен интертейнмент, и бюджеты на это есть.

Если хочешь оставаться независимым, все сложнее. Бюджетов нет, поскольку меценаты либо уехали, либо заморозили такие направления (дай Бог самим выжить и вытянуть основные активы).

О сокращениях

— Большие сокращения произойдут в автомобильной отрасли. В общепите этот процесс уже завершился, кроме того, многие сотрудники ресторанов и кафе релоцировались, поэтому там снова появились вакантные места. Будут сокращения в непищевом ритейле, за исключением e-commerce (электронная коммерция). То же самое — в банках, которые не входят в ТОП-50. Начнутся объединения и поглощения, и, если для линейных сотрудников найдутся места в новых структурах, то топ-менеджеры пострадают — они окажутся никому не нужными. Довольно сложно будет с телекомом. Он перестал расти и радовать акционеров, поэтому сектор ждет смена команд управленцев.

Если привык работать в международной компании

— Большинство международных компаний ушли с нашего рынка. Перед этим они выплатили сотрудникам компенсации. Зачастую у последних нет острой потребности искать работу немедленно, но они пребывают в полной растерянности, не знают, что делать дальше. Один из самых частых вопросов, с которым ко мне обращаются, звучит так: будут ли новые международные компании? Америка, Европа закрылись, но ведь у нас есть новые друзья — Саудовская Аравия, Китай, Индия? Люди ждут, что в Россию придут новые международные компании, и рассчитывают найти в них работу. Разочарую: пока никто всерьез к нам не зашел. Международные компании стараются наладить интеграции с российскими бизнесами и работать через них. Тренда на приход таких игроков в Россию я не вижу.

Резюме

2023 год будет очень сложным с точки зрения работы и карьеры. Но ряд отраслей будет развиваться, а где есть развитие, есть и карьера. Наступает время новых лиц. Многим будет казаться, что те или иные люди заняли свои позиции незаслуженно, но насколько турбулентен мир, настолько турбулентна и карьера. Готовьтесь к тому, что придется жестко торговаться по зарплате и, возможно, падать в ней. Готовьтесь, что придется перепрофилироваться. Много белых воротничков начнет работать руками — я не имею в виду землю копать, но уйти из сферы высокого креатива в область реальных value (англ. — выгода).

Мне кажется, 2023 год разделит людей на две категории: большинство захочет работать в найме в крупных компаниях, и они будут с трудом туда пробиваться. Однако в подобных структурах больше не будет ни таких бонусов, к которым все привыкли, ни такой «расслабухи».

В то же время возникнет масса совсем маленьких креативных компаний в небольших нишах. Важно: впервые за многие годы такие истории будут появляться не в инфобизнесе, а «на земле»: шью платья, держу маленький отель, пеку пирожные, делаю прокладки к трубам. Среднего же сегмента почти не будет: тот, что есть, останется, но прирастать не будет.

В целом, очень страшно, ужасно не будет. Люди, которые так говорят, делают это по разным причинам: одни на этом зарабатывают, другие просто тревожны по натуре. Все будет нормально: работа будет, карьера будет, деньги будут. Но нам всем придется очень сильно меняться.

Рекомендация

— В январе и феврале будет довольно сильный найм, появятся интересные вакансии, накопленные за ноябрь-декабрь и переосмысленные в новогодние праздники. Поэтому, если у вас нет работы или вы хотите ее поменять, постарайтесь к 15-16 января подготовить резюме, портфолио. Пик интереса к вакансиям продлится месяца полтора. Возможно, следующий пик будет только в сентябре.

Текст подготовлен на основе поста Алены Владимирской в ВК и выступления на вебинаре сервиса Facancy.

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