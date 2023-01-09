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Куда деть рождественское дерево? Рассказываем, как правильно утилизировать елку

Куда деть рождественское дерево? Рассказываем, как правильно утилизировать елку
Иллюстрация: ЕМУП «Спецавтобаза»

Выбрасывать живые деревья в контейнеры для ТКО неправильно. Их нужно сдавать на утилизацию. Публикуем адреса, где их принимают. Искусственные ели нужно выбрасывать в разобранном виде.

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» объявляет о начале сбора на переработку использованных новогодних деревьев и напоминает, как правильно выбросить живую елку.

Важно понимать, что выбрасывать хвойные деревья целиком в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов нельзя. Полностью в баки они обычно не помещаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. Так что самое правильное решение — оставлять использованную живую ель в отсеке для крупногабаритных отходов. Если же его нет — рядом с баками, но не препятствуя подъезду мусоровоза к площадке. Дерево должно быть без каких-либо новогодних украшений и не более полутора метра в длину или в распиленном виде.

«Отдельные виды специализированной техники будут собирать елки с контейнерных площадок с 9 по 31 января. Помимо этого, некоторые муниципалитеты пожелали организовать на своей территории специальные точки сбора для хвойных деревьев», — рассказал заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

Отдельные пункты сбора использованных хвойных деревьев появятся по следующим адресам:

Арамильский городской округ:

  • г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60В;
  • г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57;
  • п. Светлый, д. 1.

Верхняя Пышма:

  • пр-кт. Успенский, д. 127 (возле магазина «ВИП-город»)
  • ул. Орджоникидзе, д. 18 (возле магазина «Кировский»)
  • ул. Петрова, д. 34Б (возле магазина «Кировский»)

Собранные хвойные деревья раздробят на специальной установке в щепу, которую будут использовать для технологических нужд предприятия. В прошлом году региональный оператор переработал более пяти тысяч новогодних деревьев.

Добавим, что искусственную елку можно выбрасывать в контейнер для ТКО, но прежде ее необходимо разобрать.

Напомним также, что специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» также работают с заявками от населения, сообщающими о навалах мусора в лесу и на окраинах населенных пунктов.

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Автор: Татьяна Юстус
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