«Берете новые вершины с наскока — надорветесь». Как быть, если страшно начинать год

Январь, который в декабре задумывался как белый лист и время для рывка, для многих оборачивается апатией и страхом. Как пережить первые недели после каникул, не впав в тоску?

Январь — сложный для многих месяц. Нужно входить в ритм после каникул, на которых, кажется, прекрасно отдохнули, только вот первые рабочие дни все равно проходят непросто. Кроме того, это недели для тех самых начинаний и первых шагов к свершениям, которые люди напланировали себе в конце декабря. Нередко бывает так, что идеи и желания есть, а вот сил на их воплощение в жизнь — не найти. Добавим к этому нередко плохое самочувствие, недовольство собой из-за пары добавившихся после праздников килограммов… DK.RU собрал советы психологов о том, как пережить январь.

Петр Мушинский, клинический психолог московского центра ментального здоровья «Эмпатия»:

— Начинать новую жизнь с понедельника, дня рождения, нового года — это уже набившее оскомину клише. Необязательно подстраивать свою жизнь под календарь, мы можем творить ее невзирая на даты. Поэтому лучший день, чтобы что-то изменить в своей жизни, — это сегодня.

По словам психолога, залогом успеха любых начинаний является плавное изменение своей жизни, движение к целям небольшими, размеренными шагами.

Не нужно брать новые вершины с наскока, иначе можно надорваться — физически и психологически — и очень быстро отказаться от своих планов.

Галия Фагамиева, психолог и гештальт-терапевт, поясняет, что наша жизнь состоит из множества циклов. Это может быть час, неделя, месяц, год… И дела, которые мы себе планируем, проще соотносить с циклами. У большинства процессов есть фазы — начало, середина и завершение. И если человек адекватно подстраивает свое начинание, идею под адекватный цикл — по величине задачи, то становится проще планировать, так понятнее и систематичнее.

— Наивно полагать, что явление Нового года что-то в жизни изменит. Это надежда на что-то внешнее: «Что-то наконец-то со мной произойдет, благодаря чему мне станет легче, лучше и понятнее». Это наивное, инфантильное представление. Сама по себе новая жизнь не начнется. Но можно начать реализовывать то, что является для вас важным и значимым.

Есть стадии освоения нового. Первая — фантазии. И тогда кажется, что задуманное просто грандиозно, бомбически, «Я всех зажгу»! Следующий шаг — столкновения с реальностью. Приходится отказываться от некоторых фантазий, встречаться с неприятной реальностью. И уже дальше пробовать более реалистичные подходы и понимать, с какими трудностями придется столкнуться. Это естественный шаг освоения нового дела. И, скорее всего, вам все равно придется это проходить, что бы вы ни начинали.

Попробуйте разбить свою большую цель на несколько поменьше. Их, в свою очередь, еще на более мелкие. Так, чтобы цель не была пугающей своими масштабами. Ведите дневник достижения цели. Отмечайте, какие этапы удаются, какие не очень. Не бойтесь обращаться за помощью — к коллегам, специалистам или коучам. Это поможет вам видеть ситуации более объемно.

Психолог Евгений Идзиковский рассказывает о делении целей на шаги подробнее:

— Вместо кучи целей лучше выбрать одну, самую важную. Это то, что вдохновляет и обещает перемены к лучшему. Важные условия: цель должна быть выполнимой и у вас должно быть все необходимое для ее реализации. Определились с целью? Теперь подумайте о промежуточных итогах. К чему вы хотите прийти через полгода. С учетом этого нужно определять задачи на более короткие дистанции: три месяца, месяц и неделю вперёд.

Суть такого планирования в том, чтобы вы не перенапряглись и не выгорели в погоне за своей мечтой. Планирование равномерно распределяет нагрузку и облегчает процесс воплощения желаемого.

По словам психолога, чтобы уверенно продвигаться вперед, нужно находить для своей цели хотя бы 30–60 минут в день, регулярно отслеживая результаты.

Ожидания от 2023 г. у многих сейчас очень противоречивые, и крайне редко — радужные, однако гештальт-терапевт Юлия Терехова уверена: «Стрессовое время вполне подходит для того, чтобы заняться улучшением жизни, хотя бы потому, что, вырабатывая полезную привычку, мы делаем что-то хорошее для себя. И это становится поддерживающим фактором, что и требуется в нелегкие времена».

По-настоящему полезны только те привычки, которые соответствуют нашим глубинным потребностям, — подчеркивает Юлия. — Например, мы смотрим на худых красавиц и думаем: «Пора на диету». Но потребности «быть худой» в чистом виде не существует — за этим может стоять желание быть своей в обществе изящных подруг или забота о физическом самочувствии.

Привычные действия бывают не только внешними, но и внутренними — замечает гештальт-терапевт — и предлагает список полезных психологических привычек.

Спрашивать себя: «Что я сейчас чувствую?». Осознание того, что с вами происходит, позволяет принимать более адекватные решения. Например, не заедать печаль сладостями. Спрашивать себя: «Что я думаю по поводу происходящего?». Так мы станем более уверенными, чем тогда, когда нам кажется, что другие знают лучше. Выражать свои чувства. Не обязательно рядом с тем, кто их вызвал. Находить безопасные способы, чтобы снять телесное и эмоциональное напряжение.

Текст подготовлен на основе материалов psychologies.ru, 59.ru, «Секрет Фирмы».

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