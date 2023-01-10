В Екатеринбурге начали выдавать шенгенские визы Хорватии

Теперь российские туристы при наличии действующей визы смогут перемещаться по другим странам, входящим в эту зону. Прием документов будет идти с понедельника по пятницу.

Если раньше Хорватия выдавала туристам национальные визы, то с 9 января россияне смогут получить краткосрочную шенгенскую визу типа С, которая подходит, в том числе, для туристических поездок. Это связано с тем, что с 2023 г. Хорватия стала частью Шенгенской зоны.

Для оформления визы необходимо заполнить заявление, шаблон которого размещен на сайте МИДа по делам Европы Республики Хорватия. Затем заявление вместе загранпаспортом и пакетом необходимых документов нужно доставить в посольство или консульство страны, визовый центр или аккредитованное турагентство. В Екатеринбурге пакет документов можно сдать в визовый центр VFS Global на Куйбышева, 44д. На сайте организации указано, что прием документов будет идти пять дней в неделю, с понедельника по пятницу.

Как пишет е1.ru, консульский сбор за оформление краткосрочной визы С для лиц старше 12 лет составит 80 евро, сервисной сбор — 27,5 евро, логистический — 6,5 евро. Суммарно на оформление документа придется потратить около 8,5 тыс. руб.

Ранее DK.RU сообщал, что действие упрощенного визового режима для россиян, которые хотят попасть в страны Евросоюза, было приостановлено 28 февраля — ограничение коснулось официальных лиц и предпринимателей. 31 августа стало известно о полной заморозке соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. С этого момента россияне лишились возможности получения многолетних виз, теперь они выдаются только на срок поездки.

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