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Антон Баков снова решил создать государство. На этот раз — на Среднем Урале

Антон Баков снова решил создать государство. На этот раз — на Среднем Урале
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Ассоциированное государство под названием Императорский престол, свободное от санкций, он готов основать в Белоярском районе или на муниципальных землях в Екатеринбурге.

#БАКОВ#НОВОСТИ

Уральский политик и предприниматель Антон Баков предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву основать на территории региона государство-анклав наподобие Ватикана. Оно будет называться Императорский престол, и может разместиться на его землях в Белоярском районе или на муниципальных землях в Екатеринбурге. Условно это будет территория иностранного государства внутри России, свободного от санкций западных стран.

Об этом политик рассказал 66.ru, добавив, что решение о создании федеральной территории в регионе может быть принято в ближайшее время. Журналисты также подметили, что департамент информполитики Свердловской области не располагает информацией, была ли такая встреча в графике губернатора.

Это уже не первая попытка Антона Бакова основать государство. Известен его проект виртуального государства «Российская империя» (позже — Романовская империя), которое согласился возглавить наследник дома Романовых Николай III (Карл-Эмих Лейнингенский). Наличие легитимного наследника императорского дома позволило государству вести переговоры о признании суверенитета с Албанией, Македонией, Черногорией и другими странами.

В 2017 г. политик заявил, что планирует разместить Романовскую империю на искусственных островах в территориальных водах Гамбии. На насыпных островах планировали возвести дома и продавать площади в них по $300 за квадратный метр. Также Антон Баков намеревался создать государство Ноев ковчег на плавучем острове в Средиземном поре, недалеко от Венеции. В проект предприниматель был готов вложить $200 тыс.

Кроме этого, DK.RU рассказывал, что Антон Баков пытался через суд добиться изменения названия Свердловской области или уровнять действующее наименование и «Урал». В итоге Свердловский облсуд отклонил иск в связи с тем, что политик пытался оспорить конституционную норму.

Автор: Елизавета Порошина
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