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В Екатеринбурге откроют новый ресторан «Вкусно — и точка». На этот раз его построят с нуля

В Екатеринбурге откроют новый ресторан «Вкусно — и точка». На этот раз его построят с нуля
Иллюстрация: Страница «Вкусно — и точка» ВКонтакте

Сейчас в Академическом районе международные сети фастфуда практически не представлены. В 2020 г. там планировали построить «Макдональс», но проект заморозили.

#ГОРОД#ЕДА#НОВОСТИ

На перекрестке улиц Рябинина и Сахарова в Академическом районе в феврале начнут строить здание, в котором откроется новый ресторан «Вкусно — и точка». Судя по баннеру, который висит на металлическом заборе, объект должны ввести в эксплуатацию в 2023 г.

Застройщиком выступает ООО «Региональная сеть предприятий питания», техническим заказчиком — ООО «Стройгост». Планы открыть новый ресторан в новом районе Екатеринбурга E1.RU подтвердили в пресс-службе сети «Вкусно — и точка». Однако сроки открытия заведения пока не называются.

В Академическом «Вкусно — и точка» появится на месте, где планировали построить McDonalds. Глава района Николай Смирнягин рассказывал СМИ, что землю для этого зарезервировали еще в 2020 г., но спустя два года проект пришлось заморозить.

В настоящий момент в активно развивающемся районе практически не представлены международные сети фастфуда. По одной точке KFC и Burger King находятся на фудкорте ТЦ «Академический».

Как ранее писал DK.RU, сеть «Вкусно — и точка» открылась в России после того, как рынок на фоне СВО покинул McDonalds. Американская сеть продала бизнес в России лицензиату Александру Говору в мае этого года, по условиям договора Говор управляет заведениями под новым брендом. Оно обязывает нового владельца сохранить рабочие места для всех сотрудников на эквивалентных условиях как минимум на два года, а также существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

В конце прошлого года стало известно, что вместо McDonalds в Беларуси также, как и в России, откроют заведения «Вкусно — и точка», рабочие места и меню там обещали сохранить.

Также в конце прошлого года из-за ограничений в местных поставках McDonalds приостановил работу в Казахстане. 5 января управляющая ресторанами компания Food Solutions KZ заявила, что заведения перестают работать под брендом McDonalds. Однако, по словам гендиректора Food Solutions KZ Асета Машанова, заведения «Вкусно — и точка» на месте McDonalds открывать не планируют, пишет «Интерфакс».

Автор: Елизавета Порошина
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