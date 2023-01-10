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Главный танковый завод Среднего Урала ищет поставщиков и учеников в регионе

Главный танковый завод Среднего Урала ищет поставщиков и учеников в регионе
Иллюстрация: Пресс-служба УВЗ

Уралвагонзаводу не хватает рабочих рук и компонентов. Организовать кооперацию с потенциальными исполнителями работ предприятию помогает Минпромнауки.

#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

Уралвагонзавод на фоне роста объемов производства ищет новых поставщиков на Среднем Урале. На предприятии уже прошла встреча с представителями 17 предприятий Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Среднеуральска, Невьянска и других городов, которые могут стать потенциальными исполнителями работ.

Как сообщается в официальном аккаунте Уралвагонзавода ВКонтакте, на совещании обсуждались конкретные технические и коммерческие предложения и необходимые сроки выполнения работ.

Совещание по кооперации было организовано при содействии Минпромнауки Свердловской области.

По итогам заседания Уралвагонзавод как заказчик получил представление, чем занимается та или иная компания и что готова сделать для УВЗ. Кооператоры также ушли с четким пониманием. Прошу учитывать, что эта задача сегодня не только коммерческая, но и государственная, — отметил заместитель министра Игорь Зеленкин.

Также в пресс-службе предприятия рассказали, что Уралвагонзавод объявил о наборе учеников, которые впоследствии смогут работать на предприятии. Набор из числа незанятого населения пройдет 20 января. На предприятии готовы обучить токарей, фрезеровщиков, слесарей, электромонтеров, электросварщиков, операторов станков с ЧПУ.

Ранее DK.RU писал, что Уралвагонзавод — крупнейшее оборонное предприятие региона — перешло на особый режим работы еще в сентябре. Тогда в пресс-службе предприятия рассказали, что сотрудников при необходимости будут привлекать к сверхурочным работам, которые будут оплачиваться в двойном размере. Также была внедрена система временных переводов на работу в другие подразделения.

Автор: Елизавета Порошина
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