Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.01
69,60
74,54
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Более 1,6 млрд руб. требуют от УЗГА московские компании

Более 1,6 млрд руб. требуют от УЗГА московские компании
Иллюстрация: све.рф

Сразу два иска к Уральскому заводу гражданской авиации рассмотрит арбитраж. Подробности дел не раскрываются.

#ПРОИЗВОДСТВО#СУДЫ#НОВОСТИ

В Свердловский арбитражный суд поданы иски к Уральскому заводу гражданской авиации. Две московские компании хотят взыскать с предприятия 1,3 млрд руб.

АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» (ЦНИИАГ) взыскивает с УЗГА 3,381 млн руб. Подробности дела не обнародованы.

Ещё 1,311 млрд руб. пытается взыскать ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд». Иск был подан 27 декабря 2022 г., Подробности дела пока также неизвестны.

Напомним, ранее сообшалось, что до конца 2023 г. УЗГА соберет опытный образец мобильной компрессорной станции для ремонтных участков магистральных трубопроводов. По своим характеристикам она превзойдет австрийский аналог, который ранее использовал «Газпром».

Кроме того, к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» производства УЗГА. Первые 14 самолетов «Байкал» должны быть поставлены в 2024 г., в 2015 г. — по 15 самолетов «Ладога» и «Байкал», с 2026 по 2030 гг. — по 25 самолетов этого типа. 

 

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»
  • Предпринимателя и мецената Бориса Зимина объявили в розыскПредпринимателя и мецената Бориса Зимина объявили в розыск
  • В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораномВ Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном
  • Хобби для избранных. Уральский бизнесмен снял фильм про охоту на КамчаткеХобби для избранных. Уральский бизнесмен снял фильм про охоту на Камчатке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.