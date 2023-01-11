Более 1,6 млрд руб. требуют от УЗГА московские компании

Сразу два иска к Уральскому заводу гражданской авиации рассмотрит арбитраж. Подробности дел не раскрываются.

В Свердловский арбитражный суд поданы иски к Уральскому заводу гражданской авиации. Две московские компании хотят взыскать с предприятия 1,3 млрд руб.

АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» (ЦНИИАГ) взыскивает с УЗГА 3,381 млн руб. Подробности дела не обнародованы.

Ещё 1,311 млрд руб. пытается взыскать ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд». Иск был подан 27 декабря 2022 г., Подробности дела пока также неизвестны.

Напомним, ранее сообшалось, что до конца 2023 г. УЗГА соберет опытный образец мобильной компрессорной станции для ремонтных участков магистральных трубопроводов. По своим характеристикам она превзойдет австрийский аналог, который ранее использовал «Газпром».

Кроме того, к 2030 г. российский авиапарк должны пополнить 140 самолетов «Ладога» и 154 самолета «Байкал» производства УЗГА. Первые 14 самолетов «Байкал» должны быть поставлены в 2024 г., в 2015 г. — по 15 самолетов «Ладога» и «Байкал», с 2026 по 2030 гг. — по 25 самолетов этого типа.