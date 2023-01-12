Как монетизировать женское желание все успеть?

Многие деловые женщины давно прибегают к услугам нянь, которые присматривают за детьми, пока мамы на работе. Но даже в этом случае приходится подстраивать график под детские кружки и секции.

Наверняка многие бизнесвумен хотели бы успевать больше, но без ущерба для семьи. Есть решение, которое позволит сэкономить несколько часов для домашних дел или работы и при этом не беспокоиться за ребенка. Компания «Автоняня» занимается сопровождением детей в садики, школы и секции. Бизнес успешно развивается с 2014 г. Его основательница Елена Краснова организовала «Автоняню», когда сама столкнулась с необходимостью постоянно перемещать детей из пункта А в пункт Б.

За семь лет «Автоняня» совершила более 1 млн поездок. Компания разработала мобильное приложение и открыла филиалы в разных городах России. Сегодня «Автоняня» развивается по франшизе и ищет партнеров, готовых развивать общее дело.

Все бизнес-процессы компании автоматизированы. Управлять делами можно из любой точки мира. «Автоняня» предоставляет подробное обучение, рекламную поддержку и сопровождение на весь период сотрудничества, начать может даже человек без опыта в бизнесе.

Инвестиции, от и до От 690 000 до 9 990 000 руб. Паушальный взнос От 690 000 до 9 990 000 руб. Роялти, ежемесячные отчисления 5% с оборота, начиная с 7 месяца Срок окупаемости 6 месяцев Ежемесячная прибыль От 500 000 до 3 500 000 руб.

В паушальный взнос входит пошаговый план открытия, настройка мобильного приложения, стандарты брендинга и дизайна, упаковка сайта и социальных сетей, рекламные интеграции. Кроме того, компания гарантирует обучение персонала, поддержку в процессе открытия, предоставляет доступ к операционным процедурам работы, стандартам обслуживания, корпоративным стандартам, системе контроля. Плюс помощь в реализации сделок, необходимый документооборот, методики ведения сделок.

Компания гарантирует франчайзи с мобильным приложением минимум 200 первых клиентов. Маржинальность бизнеса высокая — 35%. Из плюсов — отсутствие больших ежемесячных постоянных расходов. Все первичные расходы на запуск Управляющая компания берет на себя. Далее франчайзи уже из операционной прибыли выделяет бюджет на продвижение (от 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в зависимости от города). Отсюда хорошая по срокам окупаемость. А так как это IT-продукт, то еще и быстрый старт. Отточенная система позволяет запустить бизнес уже через 10 дней, — рассказали представители франчайзера.

Подробнее об условиях запуска франшизы «Автоняня» можно узнать здесь.

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