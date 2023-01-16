Ешь на 30% меньше, живешь на 30% дольше. Как мы стареем и что может замедлить этот процесс

Что больше влияет на продолжительность жизни — гены или среда обитания? Можно ли сказать, что добрые и позитивные живут дольше? Имеет ли смысл биохакинг? Отвечает профессор Константин Северинов.

Константин Северинов, молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета в США — о том, почему люди стареют, как росла продолжительность жизни, можно ли «отредактировать» гены, чтобы не стареть, и почему имеет смысл есть меньше, чтобы жить дольше:

— С точки зрения биологов, никаких разумных объяснений причин старения нет. Есть несколько теорий старения: что это программа и что это как автомобиль, который стареет и начинает разваливаться по частям. Думаю, что одна теория не исключает другой. Что имеется в виду под программой? Во время внутриутробного развития из оплодотворенной яйцеклетки за девять месяцев возникает человечек с ручками и ножками. Это происходит независимо от нашего желания, в результате программы, которая называется «развитие». Организм растет, клетки делятся, гены где-то включаются, где-то нет. Нарушение этой программы на уровне включения или выключения каких-то генов не там, где надо, приводит к тяжелым последствиям: болезням, выкидышу и так далее.

На старение с конечным результатом «смерть» можно смотреть таким же образом — что это программа. Что мы все на какой-то стадии начинаем потихоньку переходить в другое состояние, а потом оказывается под землей. Некоторые люди считают, что если это программа, то ее можно выключить, и тогда мы будем жить дольше или вечно. Я с этим не вполне согласен: если есть направленный процесс старения, почему это означает, что его можно выключить?

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Другой взгляд на вещи заключается в том, что, чем больше мы живем, тем больше у нас накапливается повреждений. От возраста, от времени, от взаимодействия с внешней средой, которая, скорее, агрессивна. У нас есть некий запас прочности, который мы в конечном счете вырабатываем. Отсюда и возникает дряхлость, которая ассоциируется со старением.

Те, кто ратует за программу, справедливо указывают, что есть генетические заболевания, которые приводят к раннему старению. Они правда есть: вы можете к 30 годам выглядеть как глубокий старик и умереть рано. С другой стороны, очевидно, что если человек существуете в более агрессивных и менее благоприятных условиях внешней среды, то он будет несчастен и тоже может умереть раньше. В сущности, здесь нет противоречий.

На все в нашей жизни влияет и среда, и генетика. Но никто не может ответить на вопрос, что влияет больше. Что не означает, что вы не можете предпринимать на этот счет никакие свои действия.

Почему в XX веке люди в среднем стали жить дольше

Можно разделить старение и продолжительность жизни. Это связанные вещи. Но продолжительность жизни за XX век во многих странах повысилась в два раза. Подозреваю, что в Российской империи средняя продолжительность жизни до Первой мировой войны была на уровне 40 лет. Происходило это в основном потому, что была чудовищная детская смертность: не было антибиотиков, не было правильной системы водоснабжения… В целом люди по всей стране жили мало, потому что девять из 10 детей умирали в возрасте до пяти лет, а остальные могли жить довольно долго. Сейчас мы этот фактор убрали и в целом стали жить дольше. Чисто административные меры здравоохранения, развития медицины позволяют нам жить дольше, это правда.

В статистике есть понятие среднего и есть кривая распределения меньших и больших значений вокруг него. В целом средняя продолжительность жизни существенно сдвинулась, но распределение вокруг этого среднего будет всегда, потому что каждый из нас индивидуален генетически, по своим привычкам, по удаче. Кому-то кирпич на голову падает, а он мог бы быть молодым и здоровым. Очевидно, что эффект общего удлинения жизни связан с ее качеством, с развитием науки и медицины.

Как пищевые привычки влияют на долголетие

Японцы живут дольше других, потому что, с одной стороны, у них такое организованное государство, а с другой, по-видимому, диета. Питание очень важно, это показано и модельных организмах, на животных.

Новость, которую многие люди не захотят воспринять: известно, что для беспозвоночных и позвоночных животных, к которым мы относимся, сокращение калорийности пищи, желательно процентов на 30, повышает среднюю продолжительность жизни на несколько десятков процентов.

Научное объяснение: когда мы принимаем пищу, это похоже на паровой котел. Как топка паровоза: получаем топливо, сжигаем его и за счет этого активничаем. Пищу в нашем теле мы сжигаем с помощью кислорода, и выделяются активные формы кислорода, которые повреждают наши ткани. Поэтому, чем больше пищи мы потребляем, тем выше уровень активных форм кислорода, которые повреждают наши ткани: белки, липиды, ДНК.

При этом надо понимать, что мы не мышки, и те данные, которые получены в лабораториях, в контролируемых условиях, получены не на людях. Есть подозрение, что опыты такого рода на людях, мягко говоря, не этичны. И совсем однозначно их результаты переносить на людей нельзя. Но эффект есть: при сокращении калорий наблюдается продление жизни. Реальной причины этого эффекта ученые пока что не знают.

Вообще, исследования продолжительности жизни буквально 15 лет назад считались плохим тоном. Сейчас, в том числе благодаря бизнесменам, которые вкладывали туда деньги, это стало вполне респектабельной областью науки: начинает формироваться хоть какое-то понимание, о чем мы говорим.

В чем смысл системы KRISPR — генетических ножниц

Сама идея очень проста: это способ направленно изменить какое-то место в нашей ДНК. Если есть генетические болезни, их можно исправить. Мы можем делать это с бактериями, растениями, животными, с клетками человека. Есть ряд простых генетических проблем, мутаций, например, муковицидоз, когда ученые-генетики точно знают, что это изменение ответственно за болезнь. Тогда вы можете с помощью технологии CRISPR это место поменять, как опечатку в тексте. Казалось бы, все прекрасно. Но если вы возьмете печень, то в ней миллиарды клеток, и вы должны поменять каждую. Это задача нерешаемая.

Поэтому генетические технологии на уровне геномного редактирования лучше всего работают так, что вы берете оплодотворенную яйцеклетку, зная, что там есть определенные изменения в ДНК, которые хотелось бы поменять. И если вы сделаете это на уровне яйцеклетки, то, когда родится готовое существо, все клетки будут изменены на то, что надо. В сельском хозяйстве это работает хорошо. С людьми эти опыты не разрешены, и слава тебе Господи: вы не знаете, насколько точно измените то, что надо. И кто потом будет нести за это ответственность: мы немного отличаемся от экспериментальных животных, которых, скажем так, можно утилизировать, если опыт не сработал.

В нашем теле сотни триллионов клеток. Повреждения, которые приводят к болезни, никогда не затрагивают лишь одну клетку — будет большое их количество, и вам нужно как-то это поменять. А если возвращаться к старению, то мы не знаем, какие гены у пожилых людей, которые вдруг начинают сыпаться. Человек уже вырос, что вы будете у него менять?

Есть ли генетическая подоплека долголетия?

Есть люди, которые находятся на дальнем конце распределения продолжительности жизни. В ряде стран проводили исследования активных столетних людей и определяли последовательность их ДНК в надежде найти какие-то состояния генов, которые бы определяли их долголетие. В целом ничего не получилось. Может, опять фишка так легла? Может, некоторые живут долго, потому что это вопрос случайности и статистики?

Можно посмотреть на это как эволюционист. Эволюция описывает, как жизнь на Земле существует, жизнь в самой жизни и жизнь в производстве потомства. Мы живем в следующих поколениях и дальше, передавая гены. В некотором смысле для большинства живых существ после того как ты размножился, ты — для людей это ужасно звучит — к сожалению, свою функцию уже выполнил, ты уже так не нужен. Может, даже было бы неплохо, чтобы ты ушел со сцены и дал возможность новому поколению заниматься тем же самым, чем занимался ты — то есть размножаться.

Поэтому представим себе, что долголетие связано с сокращением рождаемости. Понятно, что для женщин рождение ребенка все-таки травматический опыт.

Гипотеза: представим, что если вы меньше рождаете, то ваша жизнь удлиняется. Может, если вы не рождаете совсем, жизнь удлиняется еще больше. Проблема в том, что если свойство «не рождать детей и жить дольше» генетически определено, то оно умрет вместе с его носителем: если вы не рождаете детей, то не оставите своего следа.

На самом деле, эволюция должна отбирать особей, которые размножаются быстро, много и рано: они всегда будут получать какие-то преференции.

Можно ли составить портрет долгожителя?

Они есть везде, даже в Москве с неблагоприятной экологической ситуацией есть люди, которые доживают до 100 лет и больше и ведут активный образ жизни. Я думаю, что такого портрета нет. В статистике есть проблема искажения, которое вводится глазом исследователя. Я говорил с одним американским ученым, который изучает пожилых людей.

Одна из мыслей была, что все эти 100-летние люди очень добрые и хорошие, с позитивным взглядом на жизнь, воспринимают все философски… И ученый даже был готов в это поверить, но потом поговорил с 80-летним сыном одного из таких долгожителей и это перевернуло его парадигму. Он сказал: «Да? Ты бы знал этого сукина сына». Наверное, долгожительство закладывается на ранних этапах жизни.

Имеет ли смысл биохакинг?

Отношение к биохакингу у меня резко отрицательное. Мне кажется, это сплошной хайп. Мне обидно: это похоже на картину Брейгеля, где слепые идут друг за другом. Не зря люди учатся на биофаке пять лет, а потом в аспирантуре. На самом деле ты выходишь после аспирантуры совершенно зеленый. Большинство биохакеров хайпуют, пытаясь показать, что они вдруг могут решить все проблемы, над которыми думали не самые глупые и не самые необразованные люди.

В Японии очень много людей доживает до 100 лет, и это теперь некоторая проблема всей страны: что нужно делать с этими людьми? Здоровая экология и хорошая система медицины дают возможность дожить до 100 лет. Наверное, каждый хочет этого достичь, но надо понимать, что кто-то должен за это платить.

Материал подготовлен на основе интервью на youtube-канале «Долго и счастливо». Ведущий — Фания Маганова.