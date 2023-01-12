Вяленый заяц и хлебный мартини: на Урале стартовал еще один гастрофестиваль

Блюда аутентичной Уральской кухни приготовят 18 заведений, в том числе — из Екатеринбурга. Организаторы рассчитывают совершить революцию в восприятии региональной кухни.

В меню уральских ресторанов, баров и бистро появились специальные сеты из трех блюд локальной кухни. Закуски в обязательном порядке создаются из продуктов местного производства, десерты содержат овощи или грибы, а горячие блюда подаются так, чтобы посетитель смог больше узнать об уральской культуре.

Как сообщается на сайте мероприятия, его организатором выступает проект «Аутентичная Уральская Кухня», который объединил шеф-поваров из разных городов Урала, которые намерены «совершить революцию в восприятии региональной кухни»:

Миссия фестиваля — рассказать жителям и гостям Уральского региона о локальной культуре и местных особенностях через призму гастрономии. Урал является территорией с богатой историей, но при этом не существуют четких, узнаваемых границ, которые бы определяли его кухню.

Фестиваль продлится до 29 января. Участие в нем принимают 36 заведений из 11 городов России. В Свердловской области в проекте задействованы заведения из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и Верхней Сысерти. Среди ресторанов уральской столицы, где можно отведать особое меню — «Le Vicomte», «Барборис», «Дубровин», «Зверобой», «Kitchen», «Подкова», «Кардамон», «Бюро находок».

В меню представлены не только выпечка и десерты, но и весьма необычные блюда. Гостям предлагают попробовать дымленый елкой камский судак с песто из уральских корнеплодов, растомленную в сене утку, кыстыбый с картофелем и вяленого зайца. В коктейльном меню, в числе прочего — хлебный и малосольный мартини, свекольная и березовые настойки.

Ранее DK.RU писал, что в Сысерти стартовал суповой гастрофестиваль «Переборщи». На набережной напротив знаменитого Завода Турчаниновых-Соломирских до конца зимы каждые выходные можно будет отведать гастрономические изыски, приготовленные с участием уральских шеф-поваров.