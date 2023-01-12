Уральское инновационное предприятие поддержали на Московской бирже

Предприятию «Реиннольц» удалось привлечь 100 млн руб. на развитие производственных мощностей. Инжиниринговая компания специализируется на выпуске теплообменного оборудования.

Инновационное предприятие «Реиннольц», которое является резидентом «Сколково», второй раз разместило облигации на Московской бирже общим объемом 100 млн руб. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, инвесторы скупили облигации в рекордный срок — за 10 торговых сессий. Ставка купонов составляет 18% годовых на весь период обращения, по выпуску имеется амортизация

Предприятие специализируется на выпуске высокоэффективного теплообменного оборудования и оборудования для подготовки воды и очистки промышленных сточных вод. В текущем году планирует в два раза увеличить объем выпуска продукции. По словам основателя компании Павла Блохина, полученные средства планируют направить на развитие производственных мощностей. В ближайшее время предприятие намерено увеличить свою производительность в два раза.

Как отметил директор СОФПП Валерий Пиличев, тот факт, что выпуск облигаций был реализован очень быстро, говорит о том, что компания вызывает доверие у инвесторов.

«Реиннольц» — это динамично растущее предприятие, которое пользуется мерами содействия областного фонда с 2017 года. За эти годы от стартапа компания выросла до бизнеса, имеющего стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области.

В пресс-службе компании также сообщили, что в конце прошлого была произведена амортизационная выплата по дебютному выпуску облигаций в размере 20% от номинальной стоимости. Первоначальный объем размещения также составил 100 млн руб.

Ранее аналитик Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Павел Воротков рассказал DK.RU, что у таких компаний, как «Реиннольц», есть большие возможности для роста на фоне запроса на импортозамещающую продукцию.

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