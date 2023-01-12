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Уральское инновационное предприятие поддержали на Московской бирже

Уральское инновационное предприятие поддержали на Московской бирже
Автор фото: Борис Ярков. Иллюстрация: Предоставлено ДИП СО

Предприятию «Реиннольц» удалось привлечь 100 млн руб. на развитие производственных мощностей. Инжиниринговая компания специализируется на выпуске теплообменного оборудования.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Инновационное предприятие «Реиннольц», которое является резидентом «Сколково», второй раз разместило облигации на Московской бирже общим объемом 100 млн руб. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, инвесторы скупили облигации в рекордный срок — за 10 торговых сессий. Ставка купонов составляет 18% годовых на весь период обращения, по выпуску имеется амортизация

Предприятие специализируется на выпуске высокоэффективного теплообменного оборудования и оборудования для подготовки воды и очистки промышленных сточных вод. В текущем году планирует в два раза увеличить объем выпуска продукции. По словам основателя компании Павла Блохина, полученные средства планируют направить на развитие производственных мощностей. В ближайшее время предприятие намерено увеличить свою производительность в два раза.

Как отметил директор СОФПП Валерий Пиличев, тот факт, что выпуск облигаций был реализован очень быстро, говорит о том, что компания вызывает доверие у инвесторов.

«Реиннольц» — это динамично растущее предприятие, которое пользуется мерами содействия областного фонда с 2017 года. За эти годы от стартапа компания выросла до бизнеса, имеющего стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области.

В пресс-службе компании также сообщили, что в конце прошлого была произведена амортизационная выплата по дебютному выпуску облигаций в размере 20% от номинальной стоимости. Первоначальный объем размещения также составил 100 млн руб.

Ранее аналитик Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Павел Воротков рассказал DK.RU, что у таких компаний, как «Реиннольц», есть большие возможности для роста на фоне запроса на импортозамещающую продукцию.

Читайте также на DK.RU: «Пока есть все основания надеяться, что запланированные проекты случатся» — Павел Блохин, ReinnolС

Автор: Елизавета Порошина
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