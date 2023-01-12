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В «Гринвиче» нашли замену Starbucks, который ушел с российского рынка

В «Гринвиче» нашли замену Starbucks, который ушел с российского рынка
Иллюстрация: Соцсети Stars Сoffee

На его месте откроется кофейня Stars Сoffee. В числе ее собственников — рэпер Тимати, а управляет сетью — бывший вице-президент Starbucks в России и Казахстане.

#ЕДА#НОВОСТИ

На площадях, которые раньше в «Гринвиче» занимала кофейня Starbucks, на следующей неделе откроется новое заведение. В телеграм-канале торгового центра указано, что «ее название начинается на Stars».

Речь идет о сети Stars Сoffee, которая считается российским аналогом американских кофеен. Ее основали Антон Пинский и рэпер Тимати (Тимур Юнусов), которые вместе с компанией «Синдика» выкупили российский бизнес Starbucks. Управляющим партнером новой сети стал Эрнесто Гонсалес, который раньше занимал пост вице-президента Starbucks в России и Казахстане. На сайте компании указано, что сотрудники прежней сети продолжат работать под его руководством.

Ранее DK.RU писал, что ТРЦ «Гринвич» в прошлом году подал два иска против Starbucks. Общая сумма требований по ним составляет почти 6,5 млн руб. Иски были поданы из-за арендных платежей за квадратные метры, которые кофейни занимали в «Гринвиче».

Напомним, сеть Starbucks не работает в России с 8 марта, она прекратила деятельность из-за военной спецоперации России в Украине. В мае компания заявила, что покидает рынок РФ.

Также DK.RU рассказывал, что происходит с бывшими помещениями, которые занимала сеть «Макдональс». В Екатеринбурге на их месте в прошлом году открылись рестораны «Вкусно — и точка». На этой неделе также стало известно, что первый ресторан под новым брендом построят в Академическом районе.

Автор: Елизавета Порошина
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