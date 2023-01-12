«Rostic’s знает только 20% населения»: русские владельцы KFC не хотят менять название

Новый русский владелец сети KFC получает 70 ресторанов, но франчайзи, кажется, этому не рады. За ту же сумму роялти на Rostic’s будут работать новички с совершенно несопоставимым бюджетом.

Американская компания Yum! Brands, которая владеет брендом KFC, в конце октября сообщила, что продает около 70 ресторанов сети ижевской компании «Смарт Сервис», которая откроет заведения под обновленным брендом Rostic’s. Но франчайзи, кажется, этому не рады: они не согласны с роялти и направили обращение в правительство, в котором просят остановить сделку по продаже активов компании.

Рестораторы недовольны, что после смены названия должны будут платить такую же сумму роялти, какую платили за бренд KFC — 11% выручки. В обращении говорится, что бренд Rostic’s знает только 20% населения страны, а бренд KFC знаком 99% россиян:

На технологии и продвижение KFC работает огромная команда в Далласе, охватывая абсолютно все аспекты. И диджитал, и маркетинг, и разработки, и дегустации. То есть это мощная полноценная работа над мировым брендом. На Rostic’s же будут работать по сути новички с совершенно несопоставимым бюджетом.

По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов под брендом Rostic's на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде, рассказывал DK.RU. Получается, что российские франчайзи должны попросту раскрутить за свой счет новый стартап. И при этом еще платить владельцу бренда космические деньги. Согласно условиям сделки, Смарт Сервис не только получает 70 ресторанов, которые принадлежат KFC, но и становится владельцем всей франшизы в России. Совладелец компании Константин Котов заявил, что никто не заставляет их менять бренд на то время, пока действительны договоры с KFC:

Мы общаемся со всеми франчайзи Yum! Brands и сами являемся партнерами компании с начала ее работы в России. Все это время поддержку KFC осуществлял ее московский офис, который продолжит работу в полном составе. Никого из партнеров не заставляют переходить из KFC в Rostic’s, пока действуют уже заключенные с Yum! Brands десятилетние договоры.

В настоящее время от KFC зависят 40 тысяч сотрудников, 1,1 тысячи арендаторов, 3% от потребления всей российской курицы и сотни контрагентов, заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов:

Думаю, что если все пойдет по данному сценарию, ресторанный рынок получит серьезнейшее потрясение. Единственные, кто от этого выиграет американская компания Yum! Brands, продавшая бизнес за пару сотен миллионов долларов и оставившая за собой право возврата обратно. Я считаю, что значительную часть от запрашиваемых денег Yum! Brands нужно оставить в стране как компенсацию брошенному бизнесу, пустив их на уменьшение роялти и маркетингового сбора, ребрендинг франчайзи и поддержку переходящих на новый бренд. Название также должно быть независимым от Yum! Brands. И, конечно, все это должно стать обязательным, проконтролированным правительственной комиссией условием сделки. Вот тогда у российских предпринимателей появится шанс устоять на ногах.

В начале декабря польская группа компаний AmRest, управляющая 215 ресторанами KFC в России, сообщила что продает их российской компании Альмира и ожидает получить не менее е100 млн. Но при этом по договору Yum оставляет за собой возможность выкупить бренд обратно. Иными словами, вернуться в Россию. Завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.