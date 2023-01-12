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Доли детей в жилье с маткапиталом могут отменить

Доли детей в жилье с маткапиталом могут отменить
Иллюстрация: РИА Новости

Доли детей ничтожно малы, а сделки с такой недвижимостью проводить сложно, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки а банкам — продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах.

#НОВОСТИ

Самые проблемные детские доли при покупке жилья с помощью маткапитала могут отменить — такой законопроект подготовили и планируют внести в Госдуму депутаты «Единой России». Доли детей сегодня чаще ничтожно малы (1/20 и менее), а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно, сообщили Известия. Обязанность выделения детям долей в жилье, приобретенном с использованием средств маткапитала можно упразднить, считает зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева:

Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее.

Мера не приведет к нарушению прав детей и при этом расширит возможности родителей по дальнейшему улучшению жилищных условий семьи, ведь родители могут выделить все средства маткапитала на обучение только одного ребенка (в ущерб другому), или их можно направить полностью на пенсию матери, говорится в пояснительной записке к законопроекту. То есть при использовании маткапитала на другие разрешенные цели не учитываются интересы каждого отдельного ребенка, подчеркнула Светлана Разворотнева.

Инициативу поддерживают в Сбере. С точки зрения проведения сделок с недвижимостью подобные изменения могут значительно упростить процесс покупки новых объектов, в том числе при расширении семьи. При этом финальное решение должно максимально защищать права несовершеннолетних, уточнили в банке ВТБ.
 
В конце 2022 года Министерство труда и социального развития России сообщила об увеличении материнского капитала в ближайшие три года, рассказывал DK.RU. Из проекта бюджета Пенсионного фонда следует, что к 2025 г. выплата на первого ребенка может достигнуть 680 тыс. руб., на второго — 864 тыс. руб.
Автор: Андрей Широков
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