Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.01
69,02
74,13
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

CDEK начал торговать продукцией Zara Home и H&M Home в России

CDEK начал торговать продукцией Zara Home и H&M Home в России
Иллюстрация: cdek1.ru

Заказать товары Zara Home и H&M Home на CDEK.Shopping можно из Польши, Турции и Германии при этом оплату берут российскими банковскими картами, в том числе платежной системы «Мир».

#НОВОСТИ

Компания CDEK.Shopping занялась доставкой продукции Zara Home и H&M Home в России, — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что на сайте представлено более 1000 наименований оригинальной продукции Zara Home и H&M Home, среди которых разнообразный текстиль для дома, комплекты постельного белья, посуда, а также предметы для освещения, декора и организации пространства. В CDEK.Shopping также напомнили, что в категории товары для дома также представлена продукция IKEA: 

Сейчас заказать бренды Zara Home и H&M Home на CDEK.Shopping можно из Польши, Турции и Германии, в дальнейшем компания планирует расширить логистические возможности и ассортимент. Средний срок доставки товаров составляет 30 дней. К оплате принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».

По словам управляющего директора CDEK.Shopping Дмитрия Пивоварова, ограничения в зарубежных поездках, возможность удаленной работы и зимние холода стимулируют рост спроса для заказов оригинальной продукции Zara Home и H&M Home в России. «Статистика покупок наших клиентов во время новогоднего отдыха это подтверждает. Количество заказов в первую декаду января 2023 года увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2022 года», — заявил он.

С начала российской спецоперации зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России или объявили об уходе с рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против РФ. Доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28% соответственно. Как ранее рассказывал DK.RU, наиболее чувствительным для владельцев торговых центров стали уход IKEA и группы брендов H&M с российского рынка.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Доходы россиян по вкладам и счетам снова подлежат налогообложениюДоходы россиян по вкладам и счетам снова подлежат налогообложению
  • Уплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажекУплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажек
  • Центробанк возобновит продажу валюты, чтобы компенсировать недополученные нефтедолларыЦентробанк возобновит продажу валюты, чтобы компенсировать недополученные нефтедоллары
  • В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораномВ Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.