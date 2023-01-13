CDEK начал торговать продукцией Zara Home и H&M Home в России

Заказать товары Zara Home и H&M Home на CDEK.Shopping можно из Польши, Турции и Германии при этом оплату берут российскими банковскими картами, в том числе платежной системы «Мир».

Компания CDEK.Shopping занялась доставкой продукции Zara Home и H&M Home в России, — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что на сайте представлено более 1000 наименований оригинальной продукции Zara Home и H&M Home, среди которых разнообразный текстиль для дома, комплекты постельного белья, посуда, а также предметы для освещения, декора и организации пространства. В CDEK.Shopping также напомнили, что в категории товары для дома также представлена продукция IKEA:

Сейчас заказать бренды Zara Home и H&M Home на CDEK.Shopping можно из Польши, Турции и Германии, в дальнейшем компания планирует расширить логистические возможности и ассортимент. Средний срок доставки товаров составляет 30 дней. К оплате принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».

По словам управляющего директора CDEK.Shopping Дмитрия Пивоварова, ограничения в зарубежных поездках, возможность удаленной работы и зимние холода стимулируют рост спроса для заказов оригинальной продукции Zara Home и H&M Home в России. «Статистика покупок наших клиентов во время новогоднего отдыха это подтверждает. Количество заказов в первую декаду января 2023 года увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2022 года», — заявил он.

С начала российской спецоперации зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России или объявили об уходе с рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций против РФ. Доля ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности в России или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28% соответственно. Как ранее рассказывал DK.RU, наиболее чувствительным для владельцев торговых центров стали уход IKEA и группы брендов H&M с российского рынка.