В 2022 году в Екатеринбурге ввели более 1,5 млн. кв. м жилья — это исторический максимум

Рекордный для столицы Урала показатель — следствие высокой закладки новых проектов в 2021 году. В то же время объем продаж квартир по ДДУ в 2022 году не дает девелоперам оснований для оптимизма.

По данным Администрации Екатеринбурга, в 2022 году в городе было введено в эксплуатацию 1,548 млн. кв. м жилья. Сейчас в стадии строительства — 3,7 млн. кв. м. Этот задел позволит обновить рекордный показатель по вводу новостроек в 2023 году.

Источник инфографики: Телеграм-канал Михаила Хорькова REBURG_EKB

Однако продажи квартир по ДДУ за последний год резко упали. По оценке главы аналитического отдела УПН, партнера bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаила Хорькова, общий результат по ним будет примерно на 18% хуже, чем в 2021 г.

В то же время в декабре 2022 г. в Екатеринбурге было зарегистрировано около 2,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве — почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре. Общее число сделок по ДДУ в последний месяц года оценивается на уровне 2,7 тысяч. Это близко к показателям декабря предыдущего года.

Особенность последних лет – короткие циклы подъема и падения продаж. В 2022 году эта специфика проявилась максимально отчетливо. Девелоперам, которые привыкли к ралли, было трудно перестроиться на кроссовую трассу. Но к концу 2022 большинство из них адаптировалось к новым условиям, — отмечает Михаил Хорьков.

По его мнению, общий ценовой фон на рынке новостроек в последние месяцы остается стабильным. Некоторые компании продолжают привлекать покупателей скидками. Другие чуть повышают цены на остатки. При этом все делают ставку на хорошие условия кредитования, рассчитывая в том числе на расширение аудитории по «семейной ипотеке».

Напомним, что в конце 2022 г. число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга к началу 2023 г. превысило отметку в 41,7 тысяч. Это исторический максимум.