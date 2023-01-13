Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.01
69,02
74,13
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В 2022 году в Екатеринбурге ввели более 1,5 млн. кв. м жилья — это исторический максимум

В 2022 году в Екатеринбурге ввели более 1,5 млн. кв. м жилья — это исторический максимум
Иллюстрация: DK.RU

Рекордный для столицы Урала показатель — следствие высокой закладки новых проектов в 2021 году. В то же время объем продаж квартир по ДДУ в 2022 году не дает девелоперам оснований для оптимизма.

#ЖИЛЬЕ#НОВОСТИ

По данным Администрации Екатеринбурга, в 2022 году в городе было введено в эксплуатацию 1,548 млн. кв. м жилья. Сейчас в стадии строительства — 3,7 млн. кв. м. Этот задел позволит обновить рекордный показатель по вводу новостроек в 2023 году.

В 2022 году в Екатеринбурге ввели более 1,5 млн. кв. м жилья — это исторический максимум 1

Источник инфографики: Телеграм-канал Михаила Хорькова REBURG_EKB
 
Однако продажи квартир по ДДУ за последний год резко упали. По оценке главы аналитического отдела УПН, партнера bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаила Хорькова, общий результат по ним будет примерно на 18% хуже, чем в 2021 г.
 
В то же время в декабре 2022 г. в Екатеринбурге было зарегистрировано около 2,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве — почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре. Общее число сделок по ДДУ в последний месяц года оценивается на уровне 2,7 тысяч. Это близко к показателям декабря предыдущего года.  

Особенность последних лет – короткие циклы подъема и падения продаж. В 2022 году эта специфика проявилась максимально отчетливо. Девелоперам, которые привыкли к ралли, было трудно перестроиться на кроссовую трассу. Но к концу 2022 большинство из них адаптировалось к новым условиям, — отмечает Михаил Хорьков.

По его мнению, общий ценовой фон на рынке новостроек в последние месяцы остается стабильным. Некоторые компании продолжают привлекать покупателей скидками. Другие чуть повышают цены на остатки. При этом все делают ставку на хорошие условия кредитования, рассчитывая в том числе на расширение аудитории по «семейной ипотеке».

Напомним, что в конце 2022 г. число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга к началу 2023 г. превысило отметку в 41,7 тысяч. Это исторический максимум.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Доходы россиян по вкладам и счетам снова подлежат налогообложениюДоходы россиян по вкладам и счетам снова подлежат налогообложению
  • Уплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажекУплотнение. На ЖБИ появится еще один огромный квартал многоэтажек
  • Центробанк возобновит продажу валюты, чтобы компенсировать недополученные нефтедолларыЦентробанк возобновит продажу валюты, чтобы компенсировать недополученные нефтедоллары
  • В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораномВ Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.