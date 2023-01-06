На рынке новостроек Екатеринбурга — исторический рекорд: 41,7 тыс. непроданных квартир

Сейчас нереализованных квартир на 25% больше, чем в конце 2021 г. В 2023 г. льготная ипотека позволит удержать рынок от глубокого падения продаж, но не приведет к их росту, — считает Михаил Хорьков.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, объем предложения на первичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос до 41,7 тыс. квартир. Это новый исторический рекорд: на четверть больше показателя декабря 2021 г. и на 100 тыс. больше, чем в начале декабря 2022 г.

В прошедшем году девелоперская активность была не такой высокой как в 2021 г. Закладка новых проектов снизилась по отношению к прошлому году. Тем не менее число новых квартир на рынке превысило объем реализации. Поэтому предложение продолжило расти, — отмечает партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков.

Источник инфографики: Телеграм-канал Михаила Хорькова REBURG_EKB

Самые высокие темпы роста предложения зафиксированы в группе студий и однокомнатных квартир: на них приходится более 57% общего объема.

По мнению эксперта, проекты, которые выходили на рынок в 2022 г. — результат инерции и нежелания останавливать стройки, в которые вложено много средств. Новые проекты девелоперы будут выводить на рынок, лишь когда распродадут значительную часть этих квартир.

В то же время льготная ипотека, скидки и акции вряд ли будут большим подспорьем в решении этой задачи.

Эффект от льготной ипотеки будет, но уже не такой мощный, как на предыдущих этапах. Скажем так: льготная ипотека цементирует текущую ситуацию, не самую простую с точки зрения спроса. Я полагаю, она позволит удержать рынок от глубокого падения продаж, но не приведет к их росту. А скидки и акции работают лишь при высоком потребительском интересе к конкретному объекту, да и в этом случае они не способны кардинально увеличить объемы продаж, — говорит Михаил Хорьков (цитата по uralinform.ru).

Читайте также на DK.RU:

В 2023 г. объем ввода новостроек сохранится. Рейтинг крупнейших застройщиков Екатеринбурга

На каких квартирах инвесторы больше заработали — Михаил Хорьков