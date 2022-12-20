На каких квартирах инвесторы больше заработали — Михаил Хорьков

Глава аналитического отдела УПН и владелец портала по аренде жилья «Драже» подсчитали, какие квартиры показали лучшую динамику по цене и стоимости аренды за 32 месяца.

Некоторые частные инвесторы считают комнаты привлекательными объектами для вложения средств. Руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков и владелец портала по аренде жилья «Драже» и агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский проверили, соответствует ли эта гипотеза действительности.

Они использовали данные статистики по аренде жилья АН «Драже» и данные по вторичному рынку УПН в период с апреля 2020 г. по ноябрь 2022 г. Выводы исследования опубликованы в Телеграм-канале REBURG-EKB.

Рост цен на жилье за 32 месяца:

Комнаты — рост средней цены на 217 тыс. руб. (+24%).

Однокомнатные квартиры — 1 млн 204 тыс. руб. (+44%).

Двухкомнатные квартиры — 1 млн 552 тыс. руб. (+43%).

Трехкомнатные квартиры — 2 млн 196 тыс. руб. (+41%).

Условная доходность инвесторов за период:

Комнаты — 36%.

Однокомнатные — 24%.

Двухкомнатные — 22%.

Двухкомнатные — 20%

Комнаты действительно принесли инвесторам лучшую доходность от аренды.

Это стало возможно благодаря тому, что в предыдущие периоды цены на комнаты упали сильнее и до сих пор не восстановились до уровня 2014 г., — подчеркивает Михаил Хорьков.

Совокупный доход частного инвестора (доход от аренды и роста стоимости):

Комнаты — 59,4% (среднегодовая доходность — 22,2%).

Однокомнатные — 67,9% (среднегодовая доходность — 25,5%).

Двухкомнатные — 65,5% (среднегодовая доходность — 24,5%).

Трехкомнатные — 60,8% (среднегодовая доходность — 22,8%).

Совокупные показатели по отдельным типам жилья достаточно близкие. Но комнаты немного проигрывают из-за низких темпов роста цен, — резюмирует аналитик.

Михаил Хорьков также отмечает, что проверять эти цифры на практике уже опасно. Сопоставимый рост цен не гарантирован.

Напомним, что в последние месяцы в Екатеринбурге растет число нереализованных квартир в новостройках: 41,6 тыс. к началу декабря. Это исторический рекорд — на 38% больше, чем в 2021 г.

Сейчас покупатели отдают предпочтение «вторичке». Продажи жилья в этом сегменте опережают продажи в новостройках по числу сделок: 55% и 45%, соответственно.

Феномен объясняется желанием покупателей сэкономить — за последние месяцы разрыв в ценах между квартирами на вторичном рынке и новым жильем в среднем вырос с 10% до 20–25%.