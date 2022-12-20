На каких квартирах инвесторы больше заработали — Михаил Хорьков
Глава аналитического отдела УПН и владелец портала по аренде жилья «Драже» подсчитали, какие квартиры показали лучшую динамику по цене и стоимости аренды за 32 месяца.
Некоторые частные инвесторы считают комнаты привлекательными объектами для вложения средств. Руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков и владелец портала по аренде жилья «Драже» и агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский проверили, соответствует ли эта гипотеза действительности.
Они использовали данные статистики по аренде жилья АН «Драже» и данные по вторичному рынку УПН в период с апреля 2020 г. по ноябрь 2022 г. Выводы исследования опубликованы в Телеграм-канале REBURG-EKB.
Рост цен на жилье за 32 месяца:
- Комнаты — рост средней цены на 217 тыс. руб. (+24%).
- Однокомнатные квартиры — 1 млн 204 тыс. руб. (+44%).
- Двухкомнатные квартиры — 1 млн 552 тыс. руб. (+43%).
- Трехкомнатные квартиры — 2 млн 196 тыс. руб. (+41%).
Условная доходность инвесторов за период:
- Комнаты — 36%.
- Однокомнатные — 24%.
- Двухкомнатные — 22%.
- Двухкомнатные — 20%
Комнаты действительно принесли инвесторам лучшую доходность от аренды.
Это стало возможно благодаря тому, что в предыдущие периоды цены на комнаты упали сильнее и до сих пор не восстановились до уровня 2014 г., — подчеркивает Михаил Хорьков.
Совокупный доход частного инвестора (доход от аренды и роста стоимости):
- Комнаты — 59,4% (среднегодовая доходность — 22,2%).
- Однокомнатные — 67,9% (среднегодовая доходность — 25,5%).
- Двухкомнатные — 65,5% (среднегодовая доходность — 24,5%).
- Трехкомнатные — 60,8% (среднегодовая доходность — 22,8%).
Совокупные показатели по отдельным типам жилья достаточно близкие. Но комнаты немного проигрывают из-за низких темпов роста цен, — резюмирует аналитик.
Михаил Хорьков также отмечает, что проверять эти цифры на практике уже опасно. Сопоставимый рост цен не гарантирован.
Напомним, что в последние месяцы в Екатеринбурге растет число нереализованных квартир в новостройках: 41,6 тыс. к началу декабря. Это исторический рекорд — на 38% больше, чем в 2021 г.
Сейчас покупатели отдают предпочтение «вторичке». Продажи жилья в этом сегменте опережают продажи в новостройках по числу сделок: 55% и 45%, соответственно.
Феномен объясняется желанием покупателей сэкономить — за последние месяцы разрыв в ценах между квартирами на вторичном рынке и новым жильем в среднем вырос с 10% до 20–25%.
Несмотря на то, что стимулирующие программы направлены на рынок новостроек, этот разрыв привел к тому, что часть покупателей сегодня выбирает вторичный рынок просто потому, что там можно найти квартиру дешевле, хотя и ставки по ипотеке выше, — комментирует руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.