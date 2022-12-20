Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.12
64,60
68,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбургские новостройки проигрывают «вторичке» — ее берут охотнее

Екатеринбургские новостройки проигрывают «вторичке» — ее берут охотнее
Иллюстрация: DK.RU

Продажи жилья на вторичном рынке опережают продажи в новостройках по числу сделок: 55% и 45%, соответственно. При этом стоимость квадратного метра «вторички» бьет рекорды.

#ЖИЛЬЕ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

По данным Уральской палатой недвижимости, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга сейчас составляет 102 518 руб. Самые высокие цены держатся на квартиры центре и в первом поясе (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго-Западный).

Сейчас на рынке вторичного жилья Екатеринбурга 3610 предложений. На него приходится 55% всех сделок. 

Серьезную конкуренцию новостройкам сегодня составляет рынок квартир, которые вчера были новостройками: то есть дома, которые были сданы год-два назад и сейчас считаются вторичным жильем. Эти объекты оттягивают на себя покупателей. Плюс за сентябрь-октябрь-ноябрь со вторичного рынка вымылись дешевые лоты, а остаются дорогие, что влияет на [среднюю] стоимость, — говорит президент УПН Валерия Козлова (цитата по ЕАН).

Покупатели предпочитают «вторичку» новостройкам из финансовых соображений — за последние месяцы разрыв в ценах между этими сегментами в среднем вырос с 10% до 20–25%.

Несмотря на то, что стимулирующие программы направлены на рынок новостроек, этот разрыв привел к тому, что часть покупателей сегодня выбирает вторичный рынок просто потому, что там можно найти квартиру дешевле, хотя и ставки по ипотеке выше, — комментирует руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Эксперт также отмечает, что в процессе торга покупатели «вторички» чаще всего получают скидку. Она может быть чисто символической — 3–5%, но иногда доходит до 10–15%:

Средний размер выявить сложно, но за последнее время диапазон стал шире и зависит от стартовой цены. Но скидки действительно позволяют продавать и привлекать покупателей.

Напомним, что в Екатеринбурге растет число нереализованных квартир в новостройках: 41,6 тыс. к началу декабря. Это новый исторический рекорд — на 38% больше, чем в 2021 г. 

Свердловская область входит в ТОП-10 регионов России по количеству выдач ипотечных кредитов. В то же время свердловчане активно наращивают долги по ним: плюс 13% за период с октября 2021 г. по октябрь 2022 г.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Фотоаппараты могут запретить ввозить в Россию: поставки ноутбуков уже упали на 65%Фотоаппараты могут запретить ввозить в Россию: поставки ноутбуков уже упали на 65%
  • «Требуются курьеры»: безработица в России обновила исторический минимум«Требуются курьеры»: безработица в России обновила исторический минимум
  • Глава ЧВК «Вагнер» требует от Алексея Орлова уволить директора Музея истории ЕкатеринбургаГлава ЧВК «Вагнер» требует от Алексея Орлова уволить директора Музея истории Екатеринбурга
  • Центробанк увидел растущий дефицит работников. Это грозит бизнесу усилением издержекЦентробанк увидел растущий дефицит работников. Это грозит бизнесу усилением издержек
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.