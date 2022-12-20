Екатеринбургские новостройки проигрывают «вторичке» — ее берут охотнее

Продажи жилья на вторичном рынке опережают продажи в новостройках по числу сделок: 55% и 45%, соответственно. При этом стоимость квадратного метра «вторички» бьет рекорды.

По данным Уральской палатой недвижимости, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга сейчас составляет 102 518 руб. Самые высокие цены держатся на квартиры центре и в первом поясе (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок и Юго-Западный).

Сейчас на рынке вторичного жилья Екатеринбурга 3610 предложений. На него приходится 55% всех сделок.

Серьезную конкуренцию новостройкам сегодня составляет рынок квартир, которые вчера были новостройками: то есть дома, которые были сданы год-два назад и сейчас считаются вторичным жильем. Эти объекты оттягивают на себя покупателей. Плюс за сентябрь-октябрь-ноябрь со вторичного рынка вымылись дешевые лоты, а остаются дорогие, что влияет на [среднюю] стоимость, — говорит президент УПН Валерия Козлова (цитата по ЕАН).

Покупатели предпочитают «вторичку» новостройкам из финансовых соображений — за последние месяцы разрыв в ценах между этими сегментами в среднем вырос с 10% до 20–25%.

Несмотря на то, что стимулирующие программы направлены на рынок новостроек, этот разрыв привел к тому, что часть покупателей сегодня выбирает вторичный рынок просто потому, что там можно найти квартиру дешевле, хотя и ставки по ипотеке выше, — комментирует руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Эксперт также отмечает, что в процессе торга покупатели «вторички» чаще всего получают скидку. Она может быть чисто символической — 3–5%, но иногда доходит до 10–15%:

Средний размер выявить сложно, но за последнее время диапазон стал шире и зависит от стартовой цены. Но скидки действительно позволяют продавать и привлекать покупателей.

Напомним, что в Екатеринбурге растет число нереализованных квартир в новостройках: 41,6 тыс. к началу декабря. Это новый исторический рекорд — на 38% больше, чем в 2021 г.

Свердловская область входит в ТОП-10 регионов России по количеству выдач ипотечных кредитов. В то же время свердловчане активно наращивают долги по ним: плюс 13% за период с октября 2021 г. по октябрь 2022 г.