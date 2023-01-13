Володин предложил ввести конфискацию имущества уехавших

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране... При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию». Председатель Госдумы хочет лишать эмигрантов имущества за поддержку Украины.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который давно выступает с критикой россиян, покинувших страну после начала СВО, предложил конфисковать имущество тех граждан, которые поддерживают Украину.

Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб, — написал он в своем телеграм-канале.

Володин не привел конкретных имен, но недавно актер Артур Смольянинов, покинувший страну, в интервью сказал, что готов воевать на стороне Украины. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

Конфискация имущества за оскорбление Вооруженных сил России может быть включена в Уголовный кодекс, для этого будет необходимо внести в него соответствующие поправки, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В руководстве России далеко не первый раз негативно высказываются в адрес уехавших и предлагают лишить их льгот и повысить для них налоги.