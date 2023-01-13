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Володин предложил ввести конфискацию имущества уехавших

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Иллюстрация: Пресс-служба Госдумы

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране... При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию». Председатель Госдумы хочет лишать эмигрантов имущества за поддержку Украины.

#ЭМИГРАЦИЯ#РЕПРЕССИИ#НОВОСТИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который давно выступает с критикой россиян, покинувших страну после начала СВО, предложил конфисковать имущество тех граждан, которые поддерживают Украину.

Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб, — написал он в своем телеграм-канале.

Володин не привел конкретных имен, но недавно актер Артур Смольянинов, покинувший страну, в интервью сказал, что готов воевать на стороне Украины. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

Конфискация имущества за оскорбление Вооруженных сил России может быть включена в Уголовный кодекс, для этого будет необходимо внести в него соответствующие поправки, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В руководстве России далеко не первый раз негативно высказываются в адрес уехавших и предлагают лишить их льгот и повысить для них налоги.

Автор: Андрей Пермяков
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