Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года

«Кампания 2024 года отличается от всех предыдущих еще и тем, что она не будет проходить в сервильных условиях». Администрация президента работает над различными сценариями президентских выборов.

Внутриполитический блок Кремля работает над различными сценариями президентских выборов, которые должны состояться 17 марта 2024 г., и исходит из того, что кампания пройдет по плану, а Владимир Путин будет в ней участвовать, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Во время выборов, которые пройдут в сентябре 2023 г. в ряде регионов, администрация президента может протестировать технологические, так и содержательные идеи, которые можно будет применить и в 2024 г. По сути, предстоящие выборы будут проходить в тех же особых условиях, с которыми Кремлю предстоит столкнуться и в 2024 г.: специальная военная операция России в Украине, санкции и напряженные международные отношения.

Перед выборами в Кремле хотят опробовать работу в новом пространстве соцсетей, говорит собеседник газеты. Один из источников отмечает, что надо работать с теми, кто прошел через СВО и их семьями, работать над «новым планом развития» для регионов.

Впрочем, как указывают эксперты, региональные выборы дают ограниченное поле для эксперимента.

Региональные кампании могут подсветить некоторые общие проблемы, и не факт, что там, где их не было, они не возникнут через год. Тем более что кампания 2024 года отличается от всех предыдущих еще и тем, что она не будет проходить в сервильных условиях, и к моменту ее начала все может очень сильно поменяться,— говорит политолог Владимир Шемякин.