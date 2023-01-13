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Рядом с ЕКАД появится новый распределительный центр Fix Price

Рядом с ЕКАД появится новый распределительный центр Fix Price
Иллюстрация: страница Fix Price в ВК

До конца года у дискаунтера появится второй склад в Свердловской области. Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство индустриального комплекса площадью в 60,8 тыс. кв. метров.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Сейчас у Fix Price есть склад в Косулино площадью в 22 тыс. кв. м. Новый большой распределительный центр будет построен вдоль ЕКАД. Предполагается, что он будет обслуживать два региона — Уральский и Сибирский федеральные округа, а также рынок Казахстана.

Реализацией проекта займется федеральная компания PNK Group. Комплекс планируют сдать в эксплуатацию к третьему кварталу 2023 г. В дальнейшем логистический парк может быть расширен на 260 тыс. кв. м.

Напомним, что в августе 2022 г. в Екатеринбурге открылся первый распределительный центр сети «Чижик». Он обслуживает 250 магазинов в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае.

Ранее глава УПН Валерия Козлова рассказала о трендах на рынке коммерческой недвижимости в 2022 г. Она отметила, что складской рынок оказался самым устойчивым сегментом.

Сейчас складской сегмент работает преимущественно на внутреннего производителя и пользователя. Прекрасный пример: площади сети McDonald’s, которая в этом году свернула бизнес в России, заняла сеть «Вкусно — и точка». Почти половину сделок в этом сегменте в уходящем году сделал онлайн-ритейл и логистические операторы. В 2023 г. этот тренд также будет устойчив, — отметила она.

По словам главы УПН, также находится на подъеме индустриальная и производственная недвижимость.    

Автор: Виктория Говорковская
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