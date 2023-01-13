В Госдуме заявили о военных сборах для не служивших россиян старше 30 лет

«Те[, кто выше 30 лет, будут привлекать на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом». В Госдуме заявляют, что это коснется и тех, кто не служил в армии.

Россиян старше 30 лет, не служивших в армии и находящихся в запасе, хотят привлечь к прохождению военных сборов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева. По его словам, это планируется сделать после того как будет принят закон о повышении призывного возраста до 30 лет.

Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв, — сказал депутат.

Сборы будут касаться тех, кто находится в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности.

Сообщалось также об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей. В этом на это вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил что отсрочки для них сохранятся, вопрос проработан с Минобороны.

Призывной возраст в России могут повысить до 30 лет уже весной. Нижняя планка остается