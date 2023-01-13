Три екатеринбургские школы вошли в рейтинг 200 лучших школ России

Одна из школ столицы Урала попала в топ 20 школ-лидеров. В основу рейтинга легли результаты, которые ученики показали на конкурсах и олимпиадах, в том числе международных.

Составитель рейтинга — федеральный образовательный центр «Сириус», куда ежегодно отправляют самых умных детей со всей страны.

СУНЦ УрФУ вошел в топ-20 лучших школ (19 место). В расширенный список из 200 школ включены гимназия № 9 и лицей № 130.

Рейтинг построен на внешних данных, которые не зависят от школ. В нем учитываются результаты олимпиад, в том числе международных, результаты мероприятий, входящих в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, и других интеллектуальных соревнований и конкурсов. В рейтинге отдельно выделены 20 школ-лидеров, которые упорядочены по набранным баллам. Остальные школы сгруппированы по регионам, — рассказали в пресс-службе образовательного центра «Сириус» (цитата по e1.ru).

Напомним, что в конце декабря были названы лучшие садики Екатеринбурга по качеству условий образования. В независимой оценке приняло участие 1134 учреждения. В лидерах итогового рейтинга — семь образовательных организаций, набравших 100 баллов.