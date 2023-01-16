Конфисковать или нет: как могут пересмотреть базовый запрет УК РФ, действующий 20 лет

Идеи лишить имущества уехавших россиян, позволяющих себе критику государства, потребуют сложных законодательных изменений. Но сейчас законодателя фактически ничего не сдерживает.

Предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина конфисковать имущество уехавших россиян, которые «позволяют себе публично лить грязь на Россию», потребуют внесения соответствующих поправок в уголовное законодательство. Институт конфискации в России был упразднен в 2003 г. в ходе либеральной реформы уголовного законодательства, говорит завкафедрой уголовного процесса МГУ профессор Леонид Головко, и сейчас изымается только то имущество, которое получено преступным путем или является орудием преступления.

Вопрос в том, как именно будут возвращать конфискацию в Уголовный кодекс: вводить точечно, что создаст противоречия, влияющие на качество закона, либо пересматривать основы уголовного законодательства, говорит юрист. Ранее российское руководство отвергало попытки возвращения института конфискации, указывая, что авторы таких инициатив не смогли привести убедительных аргументов о необходимости такой меры наказания.

Впрочем, сейчас ничто не сдерживает законодателя от решения возродить институт конфискации, полагает политолог Алексей Макаркин: его отменяли в то время, когда в приоритетах руководства страны был рост инвестиционной привлекательности, а сейчас иностранные инвесторы воспринимаются как большой риск.