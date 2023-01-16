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Российским авиакомпаниям разрешили «каннибализировать» самолеты

Российским авиакомпаниям разрешили «каннибализировать» самолеты
Автор фото: Lars Nissen. Иллюстрация: Pixabay.com

Авиаперевозчики и предприятия смогут снимать детали со старых самолетов, чтобы установить их на новые, а также использовать неоригинальные запчасти.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Правительство РФ приняло поправки к постановлению №353, согласно которым отечественные авиаперевозчики и предприятия могут снимать запчасти с одних самолетов, чтобы устанавливать их на другие, в том числе те, что еще не произведены. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

На детали, которые переставили с одного самолета на другой, должны быть оформлены разрешительные документы. Нужно также проанализировать их эксплуатацию и оценить состояние при снятии, а при последующей установке — провести тестирование, говорят собеседники издания. 

Правительство разрешает также устанавливать на эксплуатируемые в России зарубежные самолеты неоригинальные запчасти, не предусмотренные эксплуатационной документацией разработчиков. Изготавливать такие детали могут только компании, у которых есть одобрение шести иностранных авиарегуляторов и по процедурам, аналогичным тем, что установлены в американском законодательстве. 

Каннибализация авиапарка и установка неоригинальных запчастей практиковались и раньше, подчеркивают собеседники издания. Но сейчас отечественная авиаотрасль будет ориентироваться на внутрироссийские правила, а не процедуры иностранных авиарегуляторов, так как раньше большинство самолетов были зарегистрированы за границей.

Самолеты, предназначавшиеся российским компаниям, улетели к иностранцам

При этом до российских авиакомпаний пока не довели, как им исполнять скрытые нормы постановления.

О том, что российские авиакомпании просят узаконить разбор самолетов иностранного производства на запчасти, сообщалось еще в августе. 

Автор: Андрей Пермяков
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