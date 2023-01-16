Только 4% жителей УрФО отправились на новогодние каникулы в другие страны
Из тех, кто выбрал путешествие за рубеж, больше половины побывали в Казахстане. Особенно активно в этом году уральцы ездят в соседние регионы.
Согласно данным МТС Travel и МТС Исследований, в пятерку самых популярных зарубежных стран для каникул у жителей Уральского федерального округа вошли Казахстан, ОАЭ, Турция, Египет и Белоруссия. При этом в Казахстан отправилось больше половины от всех путешествующих за границей, а турпоток во все пять стран-лидеров рейтинга составил более 80% от общего за рубеж.
Куда выезжали жители УрФО на Новый год за границу:
- Казахстан — 57%;
- ОАЭ — 9%;
- Турция — 8%;
- Египет — 4%;
- Беларусь — 4%.
Одновременно с этим только 4% жителей региона отправились на новогодние каникулы в другие страны. 96% туристов ездили отдыхать по России, причем примерно половина путешествий на каникулах были совершены уральцами по Уралу, между регионами. Наиболее популярным направлением для отдыха в России у жителей УрФО стала Республика Башкортостан —14% от общего турпотока из Урала по стране. Это вдвое выше популярности Москвы, которая заняла долю в 7%.
Куда выезжали жители Урала на Новый год в РФ:
- Республика Башкортостан — 14%;
- Тюменская область — 13%;
- Курганская область — 13%;
- Свердловская область — 11%;
- Челябинская область — 10%.
Наиболее активными путешественниками как за рубеж, так и по стране, стали жители Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.
Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС, в нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г., вернувшиеся домой после 1 января. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.
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