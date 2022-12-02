Новогодние туры из Екатеринбурга подорожали почти на треть, но спрос все равно огромный

Среди самых популярных направлений — Таиланд, Индия, Египет, ОАЭ. Выбирающие самостоятельные путешествия екатеринбуржцы чаще покупают билеты на внутренние перелеты.

Цены на новогодние туры из Екатеринбурга за год выросли на 30%, при этом спрос значительно превышает показатели 2021 г. Как рассказала директор офиса «Слетать.ру» в Екатеринбурге Екатерина Аникина изданию «Коммерсантъ Урал», пакетные предложения подорожали в первую очередь из-за роста стоимости авиаперевозок.

Несмотря на снижение стоимости проживания в отелях во многих зарубежных странах благодаря укреплению рубля, перевозка стала дороже, поскольку летают сейчас преимущественно регулярные рейсы, а не чартерные. Выбор авиакомпаний, которые допущены к перелетам, небольшой, по сравнению с прошлым годом. В связи с этим цены на пакетные направления выше по сравнению с 2021 годом примерно на 30 %, — пояснила Аникина.

Сейчас наибольшей популярностью у екатеринбуржцев пользуются Таиланд, Индия, ОАЭ, Египет. Внутри страны спросом пользуются Сочи, Калининград, Москва, горнолыжный курорт Шерегеш. По данным сервиса путешествий «Туту», у самостоятельных путешественников из Екатеринбурга около 91% авиабилетов приходится на внутренние направления.

Ранее сообщалось, что на турбазах и в домах отдыха Свердловской области практически не осталось мест на дни новогодних праздников, первые брони были сделаны еще летом.

Все расписано до конца новогодних праздников. Свободных номеров практически нет, — пояснила ЕАН администратор турбазы «Золотые пески». О схожей ситуации рассказали в доме отдыха «Теремки», на турбазах «Остров», «Мичуринские пруды», «Побег из города», в комплексе глэмпингов LadaGlamp.

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Напомним, ранее стало известно, что скоро под Екатеринбургом появится санаторий-профилакторий с номерами уровня 4*. Выставленную на продажу еще год назад базу отдыха выкупила известная в России сеть Amaks Hotels & Resorts.

С 14 ноября из Екатеринбурга можно улететь прямым рейсом на Гоа, перелеты в Египет вновь появились в расписании Кольцово еще в августе этого года.