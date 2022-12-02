Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.12
60,88
63,05
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новогодние туры из Екатеринбурга подорожали почти на треть, но спрос все равно огромный

Новогодние туры из Екатеринбурга подорожали почти на треть, но спрос все равно огромный
Автор фото: Сергей Мальгавко . Иллюстрация: ТАСС

Среди самых популярных направлений — Таиланд, Индия, Египет, ОАЭ. Выбирающие самостоятельные путешествия екатеринбуржцы чаще покупают билеты на внутренние перелеты.

#ТУРИЗМ#НОВЫЙ ГОД#НОВОСТИ

Цены на новогодние туры из Екатеринбурга за год выросли на 30%, при этом спрос значительно превышает показатели 2021 г. Как рассказала директор офиса «Слетать.ру» в Екатеринбурге Екатерина Аникина изданию «Коммерсантъ Урал», пакетные предложения подорожали в первую очередь из-за роста стоимости авиаперевозок.

Несмотря на снижение стоимости проживания в отелях во многих зарубежных странах благодаря укреплению рубля, перевозка стала дороже, поскольку летают сейчас преимущественно регулярные рейсы, а не чартерные. Выбор авиакомпаний, которые допущены к перелетам, небольшой, по сравнению с прошлым годом. В связи с этим цены на пакетные направления выше по сравнению с 2021 годом примерно на 30 %, — пояснила Аникина.

Сейчас наибольшей популярностью у екатеринбуржцев пользуются Таиланд, Индия, ОАЭ, Египет. Внутри страны спросом пользуются Сочи, Калининград, Москва, горнолыжный курорт Шерегеш. По данным сервиса путешествий «Туту», у самостоятельных путешественников из Екатеринбурга около 91% авиабилетов приходится на внутренние направления.

Ранее сообщалось, что на турбазах и в домах отдыха Свердловской области практически не осталось мест на дни новогодних праздников, первые брони были сделаны еще летом.

Все расписано до конца новогодних праздников. Свободных номеров практически нет, — пояснила ЕАН администратор турбазы «Золотые пески». О схожей ситуации рассказали в доме отдыха «Теремки», на турбазах «Остров», «Мичуринские пруды», «Побег из города», в комплексе глэмпингов LadaGlamp.

Читайте также: «Поездки по России — это офигительно комфортно. Куда комфортнее дикой (sic!) Европы»

Напомним, ранее стало известно, что скоро под Екатеринбургом появится санаторий-профилакторий с номерами уровня 4*. Выставленную на продажу еще год назад базу отдыха выкупила известная в России сеть Amaks Hotels & Resorts.

С 14 ноября из Екатеринбурга можно улететь прямым рейсом на Гоа, перелеты в Египет вновь появились в расписании Кольцово еще в августе этого года.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВОЭкс-глава МУГИСО Алексей Пьянков уехал от суда на СВО
  • Как сохранить высокую активность мозга — нейробиолог Вячеслав ДубынинКак сохранить высокую активность мозга — нейробиолог Вячеслав Дубынин
  • Мошенники из Екатеринбурга обокрали экс-замглаву Росприроднадзора Олега МитволяМошенники из Екатеринбурга обокрали экс-замглаву Росприроднадзора Олега Митволя
  • Amaks Hotels & Resorts откроет санаторий-профилакторий под ЕкатеринбургомAmaks Hotels & Resorts откроет санаторий-профилакторий под Екатеринбургом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.