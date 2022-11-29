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Amaks Hotels & Resorts откроет санаторий-профилакторий под Екатеринбургом

санаторий «Усть-Качка»
санаторий «Усть-Качка». Иллюстрация: amaks-kurort.ru

Его оборудуют на базе «Острова сокровищ», где обновят номерной фонд, доведя их до уровня четырех звезд. Новый оздоровительный центр станет практически филиалом известной «Усть-Качки».

#ОТЕЛЬЕРЫ#ОТДЫХ#НОВОСТИ

Федеральная сеть Amaks Hotels & Resorts купила базу отдыха «Остров сокровищ» под Екатеринбургом (ул Дальний Березит, 11). База была выставлена на продажу год назад, за 280 млн руб., в эту сумму входят жилые корпуса, сауны, бассейн, ресторан, спортивные площадки, контактный зоопарк.

В следующей году планируется провести полную реновацию корпусов на 205 гостей и бассейна.  После ремонта и доукомплектования номерной фонд базы отдыха сможет претендовать на категорию «четыре звезды». Также в 2023 г. на территории «Острова сокровищ» возведут медицинский центр. Новые собственники планируют довести среднегодовую загрузку базы до 60%.

Мы будем переквалифицироваться в санаторий-профилакторий. Можно сказать, что это будет филиал «Усть-Качки», но с меньшим набором предоставляемых медицинских услуг, которых здесь не требуется. Основное направление — водолечение: душ Шарко, ванны и прочее, — рассказала «РБК Екатеринбург» генеральный директор курорта «Усть-Качка» Татьяна Грибачева, курирующая в сети базу «Остров сокровищ».

СПРАВКА

 
Санаторий «Усть-Качка» располагается в Пермском крае на камском берегу, он объединил семь санаториев и пять эко-домов. Площадь «Усть-Качки» — 182 га.
 

Напомним, ранее DK.RU сообщал, что владелец терм «Баден-Баден» купил санаторий в Сысерти. Ранее здание на ул. Ленина, 2 в Сысерти занимал санаторий «Урал». Учредитель сети термальных курортов и группы компании Baden Family Евгений Кононов собирается открыть в нем ресторан. 

Также в конце октября стало известно, что отель в Екатеринбурге построит семья автогонщика Алексея Карякина. 

Автор: Александра Клименко
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