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Семья автогонщика Сергея Карякина откроет отель в Екатеринбурге

Семья автогонщика Сергея Карякина откроет отель в Екатеринбурге
Иллюстрация: snagracing.ru

Гостиница находится на улице Куйбышева, недалеко от Шарташского рынка. Она рассчитана на 70 номеров. Строительство объекта завершено, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь.

#ГОРОД#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Отель строит компания «Промстройбизнес». Раньше она принадлежала известному гонщику и депутату свердловского заксобрания Сергею Карякину. Сейчас, по данным «Ъ-Урал», бенефициаром и руководителем компании является его мама Нелля Карякина.

Напомним, Сергей Карякин — победитель и призер сложнейшего в мире ралли-марафона Dakar.

В сентябре стало известно, что компания хоккеиста Павла Дацюка построит гостиничный комплекс на последнем свободном участке на отрезке от Макаровского моста до ЦПКиО. Прилегающая к нему территория будет благоустроена. Компания «Радиус Девелопмент» (50% принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву) приобрела участок площадью 0,2 гектара в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов на аукционе весной 2021 г. Цена лота составила 22,37 млн руб. 

Автор: Виктория Говорковская
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