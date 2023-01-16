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В Алапаевске в этом году начнут строить завод на 1,2 тыс. рабочих мест

В Алапаевске в этом году начнут строить завод на 1,2 тыс. рабочих мест
Иллюстрация: ru.freepik.com

Предприятие будет производить мелющие стальные шары. В России подобного производства не было. Оно должно стать градообразующим.

#ИНВЕСТИЦИИ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В Алапаевске в 2023 г. начнется строительство завода «Нейвасталь» по производству стальных заготовок и готовой продукции, которые используют для горнорудной и угольной промышленности. Здесь появится 1,2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в своем телеграм-канале «Цифровой замгубернатора» заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Инвестор — компания «Формат-ЕК», объем инвестиций на первом этапе — 20 млрд руб. Для Алапаевска новое предприятие должно стать, по сути, градообразующим, считает Дмитрий Ионин.

Первым этапом в эксплуатацию здесь введут шаропрокатный цех с необходимыми вспомогательными участками. После запуска электросталеплавильного и сортопрокатного цехов завод будет работать на собственном металле. Проектная мощность предприятия достигает 290 тыс. тонн мелющих стальных шаров в год и 520 тыс. тонн круглой стальной заготовки. Предприятию нет аналогов в России, — рассказал он.

Он также добавил, что завод должен стать якорным резидентом третьей очереди «Титановой долины».

Ранее DК.RU сообщал, что один из резидентов «Титановой долины» собирается вложить 1,4 млрд руб. в производство тротуарной плитки.

Компания «Выбор-КСМ Екатеринбург», учредителем которой выступает холдинг «Партнер», была включена в реестр резидентов ОЭЗ «Титановая долина» в начале ноября. Она планирует запустить в 2024 г. производство элементов благоустройства. На предприятии будут выпускать 23 вида тротуарной плиты, три вида бордюров, а также газонную решетку. У изделий может быть шесть типов поверхности и 29 цветовых гамм.

Как сообщили в пресс-службе «Титановой долины», объем инвестиций в проект составит более 1,4 млрд руб. Будет создано 80 новых рабочих мест. Мощность предприятия превысит 900 тыс. кв. м изделий в год.

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Автор: Татьяна Юстус
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