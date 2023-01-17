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В Екатеринбурге закрываются рестораны «Вкусно — и точка»

В Екатеринбурге закрываются рестораны «Вкусно — и точка»
Иллюстрация: телеграм-канал «Вкусно — и точка»

С 17 января прекращает работу экс-«Макдоналдс» в ТРЦ «Карнавал», через две недели будет закрыто заведение в «Парк-Хаусе». Сотрудников руководство сети обещает пристроить.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Информацию о приостановке деятельности ресторанов «Вкусно — и точка» в «Карнавале» и «Парк-Хаусе» (с 1 февраля) подтвердил генеральный директор «Сети предприятий питания», франчайзи-партнер «Вкусно — и точка» Алексей Филиппенко.

В рамках оптимизации работы компания проведет реорганизацию двух предприятий, — прокомментировал он (цитата по e1.ru).

Сотрудники закрывшихся точек будут перераспределены в другие заведения сети.

Напомним, сеть «Вкусно — и точка» открылась после ухода из России бренда McDonalds. В мае 2022 г. американская компания продала бизнес лицензиату Александру Говору. По условиям договора он обязан сохранять рабочие места для всех сотрудников на эквивалентных условиях минимум два года, а также выполять обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2023 г. в Академическом районе начнется строительство здания для ресторана «Вкусно — и точка». Землю на перекрестке улиц Рябинина и Сахарова в 2020 г. зарезервировали под «Макдоналдс», но потом проект был заморожен.

Автор: Виктория Говорковская
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