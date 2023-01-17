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Региональным чиновникам и депутатам рекомендовали отказаться от отдыха за рубежом

Региональным чиновникам и депутатам рекомендовали отказаться от отдыха за рубежом
Автор фото: Bingo Naranjo. Иллюстрация: Pixabay.com

Такие негласные запреты есть не во всех регионах, но чиновников и парламентариев призывают по крайней мере не публиковать фотографии из зарубежных поездок.

#ВЛАСТЬ#ЧИНОВНИКИ#НОВОСТИ

Региональным чиновникам и депутатам в целом ряде субъектов РФ настоятельно рекомендовали не отдыхать за рубежом, пишет «Коммерсантъ». В частности, об этом сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников: в «сложное для страны время» он посчитал недопустимым проводить отпуск на люксовых курортах и размещать в соцсетях «провокационные фотографии».

В новогодние праздники за фотографии с зарубежного отдыха раскритиковали вологодского депутата Дениса Долженко (член «Единой России») и курского беспартийного депутата Максима Васильева. После этого губернатор Ульяновской области Алексей Русских выпустил распоряжение, в котором рекомендовал воздержаться от зарубежных отпусков всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти. Такие же рекомендации поступили депутатам от «Единой России» в Тамбовской областной думе, аналогичной позиции придерживаются единороссы в заксобрании Свердловской области.

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Рекомендации либо негласные запреты на выезд за пределы России есть также в республике Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии, Новгородской и Брянской областях. Впрочем, глава фракции ЕР в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник назвал зарубежные поездки личным делом каждого, но выкладывать это в публичном пространстве посчитал аморальным.

История с отказом от зарубежных отпусков походит на региональный пиар, однако возможно, что чиновников и депутатов действительно могут сделать невыездными, считает политолог Константин Калачев. По его мнению, такие запреты будут демотивировать людей.

Автор: Андрей Пермяков
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