Зарубежные банки опасаются, что им придется отдать российские дочки за бесценок

«Существуют очень влиятельные россияне со связями в Кремле, которые пытаются перехватить активы бегущих иностранцев». Иностранные банки пытаются выйти из российских активов на приемлемых условиях.

45 банков из «недружественных стран», продолжающих работать в России, не могут выйти из местных активов на приемлемых условиях и опасаются, что «влиятельные россияне с тесными связями с Кремлем» очень дешево получат контроль над их дочками. Об этом пишет The Bell (по требованию Минюста признан иностранным агентом) со ссылкой на Financial Times.

После февраля 2022 г. многие западные компании и банки решили уйти с российского рынка, но не все смогли это сделать. 5 августа 2022 г. был принят указ президента № 520, согласно которому выход иностранных инвесторов из стратегических проектов в России возможен только с одобрения властей. Пока из крупных зарубежных банков из российского бизнеса смогла выйти только французская группа Societe Generale, которая продала Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина предположительно за 0,2-0,3 от капитала, списав 3,3 млрд евро. Кроме того, «РН Банк» было разрешено продать «АвтоВАЗу», сообщал DK.RU.

Крупнейшие из оставшихся иностранных банков в России: Райффайзенбанк, «Юникредит» и Ситибанк. Последний постепенно сворачивает бизнес, «Юникредит» изучает варианты, но не хочет просто дарить актив, а о реальных планах «Райффайзена» до сих пор неизвестно.

Люди, которые причастны к подготовке сделок по выходу этих банков с российского рынка, ожидают, что Кремль запретит некоторые из сделок, а по некоторым потребует снизить цену вдвое. Кроме того, некоторые изначально отвергнутые кандидаты на приобретение активов «получили одобрение властей и пытаются отстранить конкурентов», рассказывает газета.

Существуют очень влиятельные россияне со связями в Кремле, которые пытаются использовать свое влияние, чтобы перехватить активы бегущих иностранцев, — говорит источник издания.

Потенциальные покупатели не должны находиться под западными санкциями. Среди них в свое время называли Экспобанк, «Уралсиб» и инвесторов из «дружественных» стран.